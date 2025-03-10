В Госдуме призвали проверить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал
проверить, обоснованность выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна
. Поводом стал недавний скандал с участием Андреасяна
: перед студентами киноколледжа режиссёр допустил резкие высказывания, заявив, что ненавидит Тарковского
, а авторское кино считает «маргинальным».
«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных "инвестиций" в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!
» — заявил депутат в разговоре с «Осторожно Media». По сообщению канала, ранее издание Daily Storm выяснило, что Андреасян получил 600 млн рублей на свои кинопроекты, 415 из них — безвозмездно.
«Не знаю, можно ли считать г-на Андреасяна режиссёром, но его последняя его выходка показала, что он точно не относится к людям интеллигентным. Перед нами кичливый невежественный обыватель, который пасует перед молодёжной аудиторией, которая его явно умнее и образованнее. Чем очаровал г-н Андреасян чиновников — это большой вопрос
», — добавил Миронов.
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