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В Госдуме призвали проверить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

10 марта
2025 год

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10 марта 2025
Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал проверить, обоснованность выделения бюджетных средств на проекты Сарика Андреасяна. Поводом стал недавний скандал с участием Андреасяна: перед студентами киноколледжа режиссёр допустил резкие высказывания, заявив, что ненавидит Тарковского, а авторское кино считает «маргинальным».

В Госдуме призвали проверить финансирование фильмов Сарика Андреасяна

«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных "инвестиций" в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — заявил депутат в разговоре с «Осторожно Media». По сообщению канала, ранее издание Daily Storm выяснило, что Андреасян получил 600 млн рублей на свои кинопроекты, 415 из них — безвозмездно.

«Не знаю, можно ли считать г-на Андреасяна режиссёром, но его последняя его выходка показала, что он точно не относится к людям интеллигентным. Перед нами кичливый невежественный обыватель, который пасует перед молодёжной аудиторией, которая его явно умнее и образованнее. Чем очаровал г-н Андреасян чиновников — это большой вопрос», — добавил Миронов.
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