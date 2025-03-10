«Я люблю говорить о себе. А они обо мне не говорят»: Настасья Самбурская о нерукопожатности в светском обществе

Год назад Настасья Самбурская попала в очередной конфликт, когда анонимный телеграм-канал «Героиня Татлера» раскритиковал её образ на Московском кинофестивале. Едкий пост задел самолюбие Настасьи, и она, не сдерживая эмоций, на него отреагировала. Правда, перепутав название канала и фамилию админа: «"Антиглянец", умойся. Из вас троих, судя по вашему виду, только одна Ангарская подмывается», — написала Настасья, имея в виду журналистку Наталию Архангельскую. В ответ «Антиглянец» назвал поступок Самбурской «интеллектуальным самоубийством» и обвинил её в «уродливом хабальстве». Другие светские телеграм-каналы поддержали коллег, весь год припоминая Самбурской её проступок. В интервью Ксении Собчак Самбурская извинилась перед админами «Антиглянца», признав, что её слова были чересчур резкими. Но и без скандала с «Антиглянцем» отношения со светской Москвой у Настасьи были натянутыми.
фото: Настасья Самбурская на ММКФ
«В светской тусовке я была как инородное тело. Непонятно, как я туда попала и для чего мне это было нужно. Я сосредоточена на работе, но выходить в свет и сидеть лясы точить — это не моя работа. Все это общение было по большому счету только для того, чтобы рекламировать рестораны Ирины Зарьковой (Директор по коммуникациям ресторанной группы компании White Rabbir Family. — Прим. ред.) Я прихожу и отмечаю Ирину и ее ресторан. Она замечательная женщина, но у меня с ней не было близкого общения. Это выходы и отметки. А ради чего это? Чтобы поесть в ресторане? Я могу бесплатно поесть в ресторане и не буду платить за платье, чтобы сшить новое, чтобы визажист ко мне пришел, на такси туда и обратно доехать. Я там не нужна была», — разоткровенничалась Самбурская.
Чтобы комфортно чувствовать себя в светском обществе надо играть по его правилам: уметь поддержать разговор и быть в повестке обсуждаемых тем. Однако смысла в этих разговорах Самбурская не увидела: «Какой из этого выхлоп? Мы приходим, там одни и те же лица, с которыми мне нечего обсуждать, потому что я не летаю на курорты Баден-Бадена, не посещаю Европу, не хожу в Лувр и прочее. Вся моя энергия тратится на заработок денег и покупку жилья мечты. Я полностью отказалась от алкоголя. Раньше я приходила, мне некомфортно, я выпивала пару бокалов и расслаблялась. А когда ты приходишь и не пьешь, то ты вообще не понимаешь зачем все это. Я люблю ходить на интервью. Здесь мы говорим обо мне. А они обо мне не говорят», — с обидой сказала Настасья. Она отметила, что для общения со светскими дамами ей бы пришлось искусственно поддерживать интерес к их жизням: «Ну я народная! Я не смогу строить из себя леди и искуственно интересовать делами людей, которые мне не очень интересны. Я про душу, про эмоции, про простых людей».
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