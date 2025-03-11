Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме

Общеизвестно, что карьерный путь
блатных
детей знаменитостей частенько начинается
с подиума. А самым подходящим мероприятием для дебюта, безусловно, является Неделя моды, особенно та её кульминационная часть, которая проходит в Париже. В этом году
самым заметным непо-дебютом стал выход 16-летнего сына Наоми Уоттс
и Лива Шрайбера
на показе Valentino.
Урождённый Сэмюэл Кай Шрайбер
отзывается на имя Кай и так давно
носит платья, что все уже как-то привыкли и перестали принимать это близко к сердцу. А меж тем выход Кая на показе Valentino оказался не спорадическим маркетинговым эпизодом, а началом модельной карьеры. По крайней мере, Кай настроен серьёзно и уже заключил контракт с агентством IMG models, с которым также сотрудничает дочь Джуда Лоу
Айрис.
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