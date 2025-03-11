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Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме

11 марта
2025 год

Лайфстайл >>
11 марта 2025
Общеизвестно, что карьерный путь блатных детей знаменитостей частенько начинается с подиума. А самым подходящим мероприятием для дебюта, безусловно, является Неделя моды, особенно та её кульминационная часть, которая проходит в Париже. В этом году самым заметным непо-дебютом стал выход 16-летнего сына Наоми Уоттс и Лива Шрайбера на показе Valentino.

Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме

Урождённый Сэмюэл Кай Шрайбер отзывается на имя Кай и так давно носит платья, что все уже как-то привыкли и перестали принимать это близко к сердцу. А меж тем выход Кая на показе Valentino оказался не спорадическим маркетинговым эпизодом, а началом модельной карьеры. По крайней мере, Кай настроен серьёзно и уже заключил контракт с агентством IMG models, с которым также сотрудничает дочь Джуда Лоу Айрис.

Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме
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обсуждение >>
№ 6
Angelika77   12.03.2025 - 21:09
Перечитала статью пару раз и всё равно не поняла, кто на первом фото. Если это Кай, то можно я забуду, всё что видела! На 16-летнего парня вообще не похож если честно. читать далее>>
№ 5
TanaS   11.03.2025 - 17:30
Зашла посмотреть, показалось, что модель с труселями на голове. Модные западные тенденции. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   11.03.2025 - 15:48
Интересно, что старший брат в отличии от родителей категорически не поддерживает младшего в его гендерных идентификациях, и растет обычным нормальным парнем, игнорирующим папарацци и светскую жизнь. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   11.03.2025 - 15:43
Данное явление связывают с дочкой Бреда Питта и Анджелины Джоли, которая будучи трехлетней девочкой Шайло, заявила, что она на самом деле мальчик Джон. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   11.03.2025 - 13:39
Сочувствую родителям, не то сын, не то дочь. Я думаю многие обсуждают и осуждают их сына. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме фотографии
Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме фотографии
Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме фотографии
Cын Наоми Уоттс и Лива Шрайбера дебютировал на подиуме фотографии
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