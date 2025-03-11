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«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского

11 марта
2025 год

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11 марта 2025
Несколько дней назад в стенах московского Киноколледжа № 40 прогремел скандал: читавший студентам лекцию чемпион мира по копипасте режиссёр Сарик Андреасян внезапно вышел из себя и начал сквернословить в адрес идеалистов, считающих, что кино — это искусство, а не источник хорошего заработка. Спустя несколько дней и терабайтов комментариев и мемов Сарик под видом извинений перед студентами предъявил руководству и учащимся колледжа претензии и объяснил, почему именно они должны извиниться перед ним.

«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского

«Извиняюсь ли я за свой тон общения? Безусловно. Приношу свои извинения студентам и тем, кого это могло задеть.
Сам я очень жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи. Когда мы шли в аудиторию, один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссёра должны проходить так».

А ещё Сарик воспользовался случаем и аргументированно объяснил, почему не любить фильмы Тарковского — это нормально... Но будучи натурой увлечённой, не удержался и обозвал покойного режиссёра "предателем Родины".

«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского

«Извиняюсь ли я за свое мнение? Конечно, нет. Я не люблю фильмы Тарковского, а ещё я ненавижу лук и, возможно, сейчас любители лука нападут на меня с травлей. Для тех, кто плохо знает историю кино, хочу рассказать, что Тарковский, к примеру, ненавидел фильмы Сергея Бондарчука и отзывался о них с издевкой в общественном поле. А я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм «Ватерлоо», который так ненавидел Тарковский. А уж тем более режиссёр, являющийся диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств.

Я закончил киношколу двадцать лет назад, и со всего нашего курса действующий режиссёр и продюсер только я. До сих пор в интервью мне говорят словосочетание «молодой режиссёр», хотя я уже не молодой. Кроме оскорблений в мой адрес мой гнев был вызван тем, что за десятки лет эта система по-прежнему безнадежно ведет студентов в пропасть. Хотите, чтобы мы всю жизнь с открытым ртом догоняли мировой кинематограф? Тогда продолжайте обучать студентов устаревшим формам кинематографа. Мое мнение и негодование, надеюсь, понятно. Прошу прощения у всех ещё раз!»
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обсуждение >>
№ 21
Aly Lyu   11.06.2025 - 05:30
А фильмы Тарковского не любят Сарика %-) * Или «А над мамкой издеваться можно»? И разве безжалостная эксплуатация советских кино- и мульт-героев в своих работах это честно? Нельзя ли все-таки придумать... читать далее>>
№ 20
Киноман1985   17.03.2025 - 19:46
Неумный человек, нашел на кого и где открывать рот. Надо держать рот на замке и хвалится дома перед женой какой он хороший режиссер. читать далее>>
№ 19
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:03
Намолол языком на корректировку носовой перегородки от Тарковского и других ценителей настоящего творчества. читать далее>>
№ 18
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 12:53
... наплели всего в кучу... читать далее>>
№ 16
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   14.03.2025 - 23:02
... Разве?) Он наоборот быстренько сориентировался и приплел "предательство" Родины Тарковским. читать далее>>
Всего сообщений: 20
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«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского фотографии
«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского фотографии
«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского фотографии
«Диссидент и предатель Родины»: Сарик Андреасян объяснил, почему не любит фильмы Тарковского фотографии
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