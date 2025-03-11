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Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

11 марта
2025 год

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11 марта 2025
В преддверии премьеры своего нового спектакля« Monstre sacré» Рената Литвинова снялась в фотосессии для португальского издания Vogue и дала интервью, в котором рассказала о постановке и гениальности дизайнера Демны Гвасалии.

Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

«Monstre sacré» — второй после «Кактуса» "парижский" спектакль Литвиновой, премьера которого состоится в марте на сцене театра "Эберто". Литвинова снова выступает в качестве автора пьесы и исполнительницы главной роли. С художественно-музыкальным оформлением Ренате помогали всё те же верные соратники: дизайном костюмов занялся креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, а музыку к спектаклю написала Земфира (внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 10.02.23).

Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

По словам Ренаты, спектакль представляет собой трагикомический трибьют старому Голливуду, в центре которого фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»: «Это дань уважения моим любимым режиссёрам и моему восхищению звездами Золотого века кино, которые снимались в их фильмах - Марлен Дитрих, Грете Гарбо, Бетт Дэвис, Барбаре Стэнвик и, конечно же, Мэрилин Монро. Может быть, я привнесла в спектакль чуть больше безумия, но его никогда не бывает достаточно».

Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

Главная героиня спектакля — актриса, одержимая ролями, которые ей так и не удалось сыграть. Она превращает свой дом в киностудию, где проводит нескончаемые прослушивания и репетиции по сценарию, который она писала на протяжении десяти лет. Здесь «Бульвар Сансет» перекликается с извечными литвиновскими мотивами сказочности, безвременья и ожидания большой и чистой любви. «Для моей героини время остановилось — она живет в своей собственной сказке, готовясь к новому, несуществующему проекту, который займет всю её жизнь».

Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

Литвинова также объяснила природу своего восхищения творчеством Демны Гвасалии, который на протяжении последнего десятилетия разрывает связь наследия Кристобаля Баленсиаги с элегантностью и умеренностью, шокируя модную публику кошмарным сном из постсоветских провинций. «Демна — вечный гений. Он произвел революцию в мире моды, отменил все, что было в тренде в то время, и сегодня он стал великим классиком моды — все его цитируют, следуют за ним и вдохновляются им. Я тоже. Каждое шоу Демны — это заявление и концепция. Он был одним из первых, кто вывел на подиум забытых героев и персонажей, бывших кумиров концептуальных художников — с необычайной любовью и уважением».
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обсуждение >>
№ 8
Rimma (Гибралтар)   15.03.2025 - 23:45
Рената женщина оригинальная. Этого у неё не отнять. Но чрезмерная худоба, плюс возраст, скоро превратят её в сухофрукт. читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   15.03.2025 - 20:45
... не знаю)) не факт. пока мы с вами не увидим спектакль, а для начала станем понимать это вид творчества, не сможем сказать наверняка. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 18:57
Сама написала пьессу - сама и будет играть главную роль. Молодец, ничего не скажешь. читать далее>>
№ 5
Angelika77   12.03.2025 - 21:07
Говорить о высокой моде у Ренаты получается лучше, чем играть на сцене театра. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   12.03.2025 - 16:43
Она интересная неординарная личность, немного фрик, немного «не от мира сего», но в целом для меня она со знаком плюс, а не минус. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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В Париже прошла премьера нового спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус»
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Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле фотографии
Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле фотографии
Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле фотографии
Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле фотографии
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