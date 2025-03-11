Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле

В преддверии премьеры своего нового спектакля« Monstre sacré» Рената Литвинова
снялась в фотосессии для португальского издания Vogue
и дала интервью, в котором рассказала о постановке и гениальности дизайнера Демны Гвасалии
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«Monstre sacré» — второй после «Кактуса»
"парижский" спектакль Литвиновой, премьера которого состоится в марте на сцене театра "Эберто". Литвинова снова выступает в качестве автора пьесы и исполнительницы главной роли. С художественно-музыкальным оформлением Ренате помогали всё те же верные соратники: дизайном костюмов занялся креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия, а музыку к спектаклю написала Земфира
(внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 10.02.23).
По словам Ренаты, спектакль представляет собой трагикомический трибьют старому Голливуду, в центре которого фильм Билли Уайлдера «Бульвар Сансет»
: «Это дань уважения моим любимым режиссёрам и моему восхищению звездами Золотого века кино, которые снимались в их фильмах - Марлен Дитрих, Грете Гарбо, Бетт Дэвис, Барбаре Стэнвик и, конечно же, Мэрилин Монро. Может быть, я привнесла в спектакль чуть больше безумия, но его никогда не бывает достаточно»
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Главная героиня спектакля — актриса, одержимая ролями, которые ей так и не удалось сыграть. Она превращает свой дом в киностудию, где проводит нескончаемые прослушивания и репетиции по сценарию, который она писала на протяжении десяти лет. Здесь «Бульвар Сансет» перекликается с извечными литвиновскими мотивами сказочности, безвременья и ожидания
большой и чистой любви
. «Для моей героини время остановилось — она живет в своей собственной сказке, готовясь к новому, несуществующему проекту, который займет всю её жизнь»
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Литвинова также объяснила природу своего восхищения творчеством Демны Гвасалии,
который на протяжении последнего десятилетия разрывает связь наследия Кристобаля Баленсиаги с элегантностью и умеренностью, шокируя модную публику кошмарным сном из постсоветских провинций. «Демна — вечный гений. Он произвел революцию в мире моды, отменил все, что было в тренде в то время, и сегодня он стал великим классиком моды — все его цитируют, следуют за ним и вдохновляются им. Я тоже. Каждое шоу Демны — это заявление и концепция. Он был одним из первых, кто вывел на подиум забытых героев и персонажей, бывших кумиров концептуальных художников — с необычайной любовью и уважением».
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