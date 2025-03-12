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«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

12 марта
2025 год

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12 марта 2025
В преддверии выхода фильма «Парк Юрского периода: Перерождение» Скарлетт Йоханссон дала интервью изданию InStyle, в котором поделилась своими соображениями о безвозвратности славы и вечном страхе всё потерять.

«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

Скарлетт снимается в полнометражном кино с 8 лет, она многие годы была одной из самых кассовых актрис и народно признанным секс-символом. Но по мере развития медиа и трансформации отношений между знаменитостями и публикой Скарлетт всё больше уходила в подполье приватности. Актриса относится к немногочисленному ряду знаменитостей, которые пристрастно оберегают свою личную жизнь: у неё не было и нет аккаунтов в соцсетях, она не таскает детей на светские рауты и наотрез отказывается фотографироваться с поклонниками в свободное от работы и мероприятий время.

«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

«Это очень обижает многих людей. Но это вовсе не означает, что я не признательна своим поклонникам, которые рады меня видеть. Я всегда пытаюсь объяснить людям, что в данный момент я не на работе. И мне не хочется, чтобы создавалось впечатление, будто я сейчас провожу время с вами. Я занимаюсь своими делами», — объяснила актриса. «Проблема публичности заключается в том, что хоть сама идея быть узнаваемым и прославленным кажется весёлой, запихнуть этого джина обратно в бутылку невозможно. Реальность такова, что ты многое теряешь из-за этого».

«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

Актриса призналась, что несмотря на успех, она долгое время боялась «выпасть из обоймы». «Мне повезло продержаться в индустрии так долго, но лишь недавно я почувствовала себя укоренённой в собственной карьере. Как и любой другой актёр, я чувствовала постоянный страх, что всё это исчезнет. Страх, что каждый новый фильм будет моим последним. Я была той самой 8-летней девочкой в ожидании следующей роли. Но теперь я понимаю, что у меня есть своё место в индустрии. И именно это позволяет мне постоять за себя без страха, что я тут же исчезну».

«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

Эта укоренённость и твёрдая позиция позволяет Скарлетт не прогибаться под некоторые требования киностудий: «На меня постоянно давят на тему присоединения к соцсетям. Вот не далее как сегодня получила письмо от студии Universal Pictures: «Эй, может быть, ты рассмотришь возможность завести аккаунт в [запретграме] к премьере «Парка Юрского Периода»? Я даже задумалась: есть ли способ сделать это и остаться верной себе? И нет, не думаю, что он есть», — резюмировала актриса.
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№ 3
Ксюша Микс   13.03.2025 - 18:04
Выяснилось артистка всегда была поклонницей всего этого цикла приключенческих триллеров. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   13.03.2025 - 17:31
Вуди Аллен выжал из актрисы всё, что можно, получилось... на этом всё, просто коммерческая актриса, раскрученная, распиаренная... читать далее>>
№ 1
Angelika77   12.03.2025 - 20:59
А я вот полностью поддерживаю Скарлет в её выборе. У актрисы и так перебор с публичностью, можно побыть хоть пару часов в день (не считая ночи) наедине с собой и своими близкими. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Скарлетт Йоханссон
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Мир Юрского периода: Перерождение

фотографии >>
«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками фотографии
«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками фотографии
«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками фотографии
«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками фотографии
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