«Это очень обижает людей»: Скарлетт Йоханнсон об отказе фотографироваться с поклонниками

В преддверии выхода фильма «Парк Юрского периода: Перерождение» Скарлетт Йоханссон
дала интервью изданию InStyle
, в котором поделилась своими соображениями о безвозвратности славы и вечном страхе всё потерять.
Скарлетт снимается в полнометражном кино с 8 лет, она многие годы была одной из самых кассовых актрис и народно признанным секс-символом. Но по мере развития медиа и трансформации отношений между знаменитостями и публикой Скарлетт всё больше уходила в подполье приватности. Актриса относится к немногочисленному ряду знаменитостей, которые пристрастно оберегают свою личную жизнь: у неё не было и нет аккаунтов в соцсетях, она не таскает детей на светские рауты и наотрез отказывается фотографироваться с поклонниками в свободное от работы и мероприятий время.
«Это очень обижает многих людей. Но это вовсе не означает, что я не признательна своим поклонникам, которые рады меня видеть. Я всегда пытаюсь объяснить людям, что в данный момент я не на работе. И мне не хочется, чтобы создавалось впечатление, будто я сейчас провожу время с вами. Я занимаюсь своими делами»
, — объяснила актриса. «Проблема публичности заключается в том, что хоть сама идея быть узнаваемым и прославленным кажется весёлой, запихнуть этого джина обратно в бутылку невозможно. Реальность такова, что ты многое теряешь из-за этого»
.
Актриса призналась, что несмотря на успех, она долгое время боялась «выпасть из обоймы». «Мне повезло продержаться в индустрии так долго, но лишь недавно я почувствовала себя укоренённой в собственной карьере. Как и любой другой актёр, я чувствовала постоянный страх, что всё это исчезнет. Страх, что каждый новый фильм будет моим последним. Я была той самой 8-летней девочкой в ожидании следующей роли. Но теперь я понимаю, что у меня есть своё место в индустрии. И именно это позволяет мне постоять за себя без страха, что я тут же исчезну»
.
Эта укоренённость и твёрдая позиция позволяет Скарлетт не прогибаться под некоторые требования киностудий: «На меня постоянно давят на тему присоединения к соцсетям. Вот не далее как сегодня получила письмо от студии Universal Pictures: «Эй, может быть, ты рассмотришь возможность завести аккаунт в [запретграме] к премьере «Парка Юрского Периода»? Я даже задумалась: есть ли способ сделать это и остаться верной себе? И нет, не думаю, что он есть»
, — резюмировала актриса.
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