Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию

Всеядность Агаты Муцениеце
, которая снимается понемногу и везде, оказывается, имеет границы. В интервью изданию «Hello!»
актриса призналась, что нередко отказывается от ролей, когда видит некрепкий сценарий. А недавно актриса решила расширить круг своих компетенций и пошла учиться на сценариста.
«Я так безгранично люблю свою профессию, что нередко иду на творческие жертвы и поиски. И вот эти поиски новых амплуа вдохновляют все чаще. Поэтому в декабре я пошла учиться на сценариста — подумала, что мою безудержную фантазию нужно использовать, пустить в правильное русло.
Мне очень нравится. Хотя все стращали, что будет сложно. И про актерство так говорили, а мне всё в удовольствие. Со сценариями пока тоже идиллия — дали написать короткий метр, я села и за три минуты набросала идею, будто во мне особый поток открылся»
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Агата даже определилась с жанром: «Мне ближе драмеди. У меня ведь и жизнь такая — от комедии до трагедии»
, — пошутила актриса, намекнув на историю
с сыном, которого, кстати, она ни разу не упомянула в интервью. Зато Агата рассказала об успехах 9-летней дочери Мии, которая помогает ей вести влог. «У неё и правда есть немало талантов, которые можно монетизировать. Она любит снимать видео и много помогает мне с влогом. Иногда хочется просто отдать ей камеру насовсем: «Держи, теперь это твое дело!», и с гордостью наблюдать за ней в качестве самого преданного зрителя»
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По настоянию Агаты Мия посещает театральную студию, но желание стать актрисой у девочки вовсе нет: «Заниматься актерством она особо не хочет, это я ее заставляю. Считаю, что нельзя бросать на полпути начатое дело. Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений. Поэтому она продолжает учиться актерскому мастерству, но большого желания стать артисткой пока не наблюдаю»
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