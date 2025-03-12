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Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию

12 марта
2025 год

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12 марта 2025
Всеядность Агаты Муцениеце, которая снимается понемногу и везде, оказывается, имеет границы. В интервью изданию «Hello!» актриса призналась, что нередко отказывается от ролей, когда видит некрепкий сценарий. А недавно актриса решила расширить круг своих компетенций и пошла учиться на сценариста.

Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию

«Я так безгранично люблю свою профессию, что нередко иду на творческие жертвы и поиски. И вот эти поиски новых амплуа вдохновляют все чаще. Поэтому в декабре я пошла учиться на сценариста — подумала, что мою безудержную фантазию нужно использовать, пустить в правильное русло.

Мне очень нравится. Хотя все стращали, что будет сложно. И про актерство так говорили, а мне всё в удовольствие. Со сценариями пока тоже идиллия — дали написать короткий метр, я села и за три минуты набросала идею, будто во мне особый поток открылся».

Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию

Агата даже определилась с жанром: «Мне ближе драмеди. У меня ведь и жизнь такая — от комедии до трагедии», — пошутила актриса, намекнув на историю с сыном, которого, кстати, она ни разу не упомянула в интервью. Зато Агата рассказала об успехах 9-летней дочери Мии, которая помогает ей вести влог. «У неё и правда есть немало талантов, которые можно монетизировать. Она любит снимать видео и много помогает мне с влогом. Иногда хочется просто отдать ей камеру насовсем: «Держи, теперь это твое дело!», и с гордостью наблюдать за ней в качестве самого преданного зрителя».

Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию

По настоянию Агаты Мия посещает театральную студию, но желание стать актрисой у девочки вовсе нет: «Заниматься актерством она особо не хочет, это я ее заставляю. Считаю, что нельзя бросать на полпути начатое дело. Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений. Поэтому она продолжает учиться актерскому мастерству, но большого желания стать артисткой пока не наблюдаю».
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№ 3
Ксюша Микс   13.03.2025 - 17:08
Агата зря девочку заставляет ,у неё могут быть другие интересы ,она очень лошадей любит,готовить любит, хотя дочь двоих артистов наверняка талантливая ,и все же заставлять не нужно читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   13.03.2025 - 17:07
на счет таланта никто не знает, но занятия в театральной студии никому не повредят, так же как, например, танцы. читать далее>>
№ 1
Angelika77   12.03.2025 - 21:02
Мне кажется там не "дух закаляется", а травмируется детская психика. Помню как меня в детстве мама тоже так заставляла ходить на скрипку, так сейчас меня в дрожь бросает при виде этого инструмента. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию фотографии
Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию фотографии
Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию фотографии
Агата Муцениеце объяснила, почему заставляет дочь ходить в театральную студию фотографии
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