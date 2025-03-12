Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

Павел Прилучный
и Зепюр Брутян
стали героями мартовского номера журнала "Караван историй"
и дали совместное интервью, в котором рассказали о воспитании детей, совпадении ценностей и не смогли удержаться от шпильки в адрес "бывшей"
(не только жены, но теперь, стараниями Павла, и матери) Агаты Муцениеце
.
Павел и Зепюр воспитывают вместе сына
Микаэля, которому уже исполнился 1 год и 7 месяцев, и 12-летнего сына Павла от брака с Агатой Муцениеце Тимофея. Тимофей, как известно всему свету, уже несколько месяцев живёт в новой семье отца и очень редко видится с матерью и сестрой
. Павел, кажется, даже не пытается наладить отношения сына с бывшей женой, продолжая
отстаивать в суде свои финансовые интересы. А Зепюр во всём поддерживает мужа,
старательно изображая многодетную мать, которой достались три по цене одного.
Подробно рассказывая об успехах Тимофея в баскетболе и его нежных отношениях с Микаэлем, супруги не смогли отказать себе в удовольствии провести сравнительный анализ методов воспитания Агаты и Павла.
Партию начала Зепюр, подав Павлу пас в виде воспоминания о том, как его расстроили крашеные волосы сына: «Помню, на съёмках второй «Клетки», когда мы встретились, Паша какой-то грустный ходил. У меня тоже тогда своя история была. Мы друг с другом советовались. И вот он поделился, что сын покрасил волосы. Очень расстроился и говорит: «Ну как? Он же мальчик».
Потом вступил с патриархальным соло Павел: «Я считаю, как родитель ведёт себя, так себя ведёт и ребёнок. Он не может быть отдельно. Не может ребёнок стать квадробером в секунду. Всё зависит от родителей. Для кого-то это норма, а у нас в семье такого не будет. Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая разрешила ему покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю: «Ну пойдём, пострижёмся». И всё, больше он волосы не красил».
Но этого мало, мы ведь ещё не поняли, какая плохая мать Агата и какое оздоровительное влияние оказывает Павел на сына, поэтому Зепюр добавляет: «Тима до сих пор, кстати, это помнит. Говорит: «Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал». То есть он видит, какой папа, как он выглядит, и хочет ему соответствовать. Смотрит на его фигуру и говорит: «Я хочу быть таким же подтянутым». Ходит с ним на спорт, на тренировки. Конечно, важно и общение тоже. Мы не жесткие родители, стараемся всё обсудить».
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