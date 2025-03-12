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Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

12 марта
2025 год

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12 марта 2025
Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали героями мартовского номера журнала "Караван историй" и дали совместное интервью, в котором рассказали о воспитании детей, совпадении ценностей и не смогли удержаться от шпильки в адрес "бывшей" (не только жены, но теперь, стараниями Павла, и матери) Агаты Муцениеце.

Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

Павел и Зепюр воспитывают вместе сына Микаэля, которому уже исполнился 1 год и 7 месяцев, и 12-летнего сына Павла от брака с Агатой Муцениеце Тимофея. Тимофей, как известно всему свету, уже несколько месяцев живёт в новой семье отца и очень редко видится с матерью и сестрой. Павел, кажется, даже не пытается наладить отношения сына с бывшей женой, продолжая отстаивать в суде свои финансовые интересы. А Зепюр во всём поддерживает мужа, старательно изображая многодетную мать, которой достались три по цене одного. Подробно рассказывая об успехах Тимофея в баскетболе и его нежных отношениях с Микаэлем, супруги не смогли отказать себе в удовольствии провести сравнительный анализ методов воспитания Агаты и Павла.

Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

Партию начала Зепюр, подав Павлу пас в виде воспоминания о том, как его расстроили крашеные волосы сына: «Помню, на съёмках второй «Клетки», когда мы встретились, Паша какой-то грустный ходил. У меня тоже тогда своя история была. Мы друг с другом советовались. И вот он поделился, что сын покрасил волосы. Очень расстроился и говорит: «Ну как? Он же мальчик».

Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

Потом вступил с патриархальным соло Павел: «Я считаю, как родитель ведёт себя, так себя ведёт и ребёнок. Он не может быть отдельно. Не может ребёнок стать квадробером в секунду. Всё зависит от родителей. Для кого-то это норма, а у нас в семье такого не будет. Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая разрешила ему покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю: «Ну пойдём, пострижёмся». И всё, больше он волосы не красил».

Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце

Но этого мало, мы ведь ещё не поняли, какая плохая мать Агата и какое оздоровительное влияние оказывает Павел на сына, поэтому Зепюр добавляет: «Тима до сих пор, кстати, это помнит. Говорит: «Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал». То есть он видит, какой папа, как он выглядит, и хочет ему соответствовать. Смотрит на его фигуру и говорит: «Я хочу быть таким же подтянутым». Ходит с ним на спорт, на тренировки. Конечно, важно и общение тоже. Мы не жесткие родители, стараемся всё обсудить».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 12
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 18:55
Зепюр конечно сильно повлияла на Пашу, он изменился до неузнаваемости. Соответственно и сына влияет более положительно, чем родная мать. читать далее>>
№ 11
Росшепер Нант (Смоленск)   13.03.2025 - 16:40
... Агата, перелогинтесь! читать далее>>
№ 10
TanaS   13.03.2025 - 14:08
... Так там никто и не запрещает, мальчик сам избегает общения. Тем более, у мамы новый роман. читать далее>>
№ 9
Мотя Чижик   13.03.2025 - 11:48
Мы верим что он хороший отец и наверное Агата поторопилась с элементами, но не позволять видеться с мамой- это большая ошибка. Никакая суперзепюр не заменит общение с мамой.Многие успешные и солидные... читать далее>>
№ 8
Катина   13.03.2025 - 10:58
... Зато поливает грязью его новая жена. Ей то уж точно нечего лезть в их прошлую жизнь и тем более обсуждать и умничать по поводу воспитания чужих детей. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце фотографии
Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце фотографии
Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце фотографии
Как отомстить бывшей: Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали о правильном воспитании сына Агаты Муцениеце фотографии
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