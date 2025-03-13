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«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве

13 марта
2025 год

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13 марта 2025
6 марта в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера драмеди «Между нами химия», в котором Саша Бортич играет больную онкологическим заболеванием мать-одиночку, которая пытается устроить будущее своим детям так, что бы они не попали в детдом или к странноватым родственникам. Сама Саша воспитывает 5-летнего сына Александра, так что проникнуться историей матери, пытающейся спасти детей, ей не составило труда.

«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве


«Мне это [материнство] точно упро­стило задачу. При том, что я не из тех, кто говорит: «Материнство разделило мою жизнь на до и после». Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узна­ла что-то новое совершенно другого уровня. Я очень скептически отношусь к ре­пликам типа: «Ой, вот он у меня ещё в жи­воте, но я уже его так сильно люблю». Боль­шинство — это доказано — постродовых депрессий начинается как раз из-за того, что на тебя навешивают огромное количе­ство ожиданий. Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытыва­ла к своему ребёнку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это всё такое? И потом со временем любовь в тебе растет. Как мне кажется, абсолютная любовь к ребёнку не то, что появляется по щелчку сразу после родов. Но это лишь мое субъективное мнение», — призналась актриса в интервью журналу "Собака".

«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве

При этом актриса признаёт, что материнский инстинкт и желание защитить ребёнка появляются сразу же после его рождения: «Когда появляется ребенок, в тебе про­сто просыпается волчица, которая защитит свою стаю, несмотря ни на что».

«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве

Впрочем, свою "волчицу" Бортич выпускает на волю редко: «К счастью, у меня не было по-настоящему опасных ситуаций, где бы кто-то угрожал здоровью или жизни моего ребенка. Но если сына заставили плакать — я иду раз­бираться, и ничто меня не остановит. В це­лом я бы сказала, что не тревожная мать, но та, что настороже. Ставлю вопрос следу­ющим образом: «Это не угрожает его жиз­ни или здоровью?» Если нет, супер, пусть идет. Мне кажется, это единственное, что помогает не сойти с ума».
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№ 3
Ксюша Микс   13.03.2025 - 17:19
Странно.. Я хотела и любила своего ребенка ещё до родов, что уж про после говорить. . .Никакой депрессии, только радость .Сейчас он взрослый, а я всё так же его люблю. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   13.03.2025 - 17:17
У нормальной матери любовь к ребенку есть изначально. Еще в утробе. А это выдерга без актерского образования - просто шабол... читать далее>>
№ 1
Angelika77   13.03.2025 - 14:32
Правильно говорит, "если угрозы здоровью и жизни нет, то пусть пытается выйти из ситуации сам". Так из него вырастет настоящий мужчина, а не тюфяк, который прячется за юбку мамочки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве фотографии
«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве фотографии
«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве фотографии
«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве фотографии
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