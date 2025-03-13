«Я не тревожная мать, но я настороже»: Саша Бортич о материнстве

6 марта в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера драмеди «Между нами химия»
, в котором Саша Бортич
играет больную онкологическим заболеванием мать-одиночку, которая пытается устроить будущее своим детям так, что бы они не попали в детдом или к странноватым родственникам. Сама Саша воспитывает 5-летнего сына Александра, так что проникнуться историей матери, пытающейся спасти детей, ей не составило труда.
«Мне это [материнство] точно упростило задачу. При том, что я не из тех, кто говорит: «Материнство разделило мою жизнь на до и после». Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня. Я очень скептически отношусь к репликам типа: «Ой, вот он у меня ещё в животе, но я уже его так сильно люблю». Большинство — это доказано — постродовых депрессий начинается как раз из-за того, что на тебя навешивают огромное количество ожиданий. Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытывала к своему ребёнку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это всё такое? И потом со временем любовь в тебе растет. Как мне кажется, абсолютная любовь к ребёнку не то, что появляется по щелчку сразу после родов. Но это лишь мое субъективное мнение»
, — призналась актриса в интервью журналу "Собака"
.
При этом актриса признаёт, что материнский инстинкт и желание защитить ребёнка появляются сразу же после его рождения: «Когда появляется ребенок, в тебе просто просыпается волчица, которая защитит свою стаю, несмотря ни на что».
Впрочем, свою "волчицу" Бортич выпускает на волю редко: «К счастью, у меня не было по-настоящему опасных ситуаций, где бы кто-то угрожал здоровью или жизни моего ребенка. Но если сына заставили плакать — я иду разбираться, и ничто меня не остановит. В целом я бы сказала, что не тревожная мать, но та, что настороже. Ставлю вопрос следующим образом: «Это не угрожает его жизни или здоровью?» Если нет, супер, пусть идет. Мне кажется, это единственное, что помогает не сойти с ума»
.
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