«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

Пока Скарлетт Йоханссон бережёт свои границы и свободное время
, наотрез отказываясь фотографироваться с поклонниками вне рабочих мероприятий, Саша Бортич
, наоборот, охотно соглашается на совместные фото. Потому что это ей пока что ничего не стоит и наполняет изнутри.
«На самом деле большинство люди адекватные, вежливые и очень милые. Я иногда и сама предлагаю сфотографироваться, если вижу, что они не решаются. Мне же это вообще ничего не стоит»
, — призналась Саша в свежем интервью журналу "Собака"
.
«У меня была такая история: экспедиция в Краснодарский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длиннющие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них снимается кино, еще и с какими-то там известными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я замерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот после захожу в актерский вагон никакая. Ассистент говорит, что машина подъедет прямо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на морозе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!»
Но величина фанбазы прямо пропорциональна величине недоброжелателей — количество "хейта"
, который льётся в адрес Бортич как минимум в соцсетях, достаётся далеко не всем отечественным актёрам. Сама актриса считает, что это связано с её чересчур непосредственным поведением. «Многим приятнее смотреть на актрису, которая скромно складывает ручки, думает постоянно, как она выглядит, и не находится в живых проявлениях [...] Была такая передача в YouTube — «Узнать за 10 секунд», где нужно угадывать песни. Я туда всегда очень хотела и пошла на запись вместе со своими любимыми друзьями — Максимом Гну и Андреем Заураловым. Потом как-то я сидела беременная на карантине, ужасно соскучилась по пацанам, открыла этот выпуск и увидела со стороны, как же я раздражаю своей гиперактивностью. А сколько я слышала историй о людях, которые меня не знают, случайно проходили мимо площадок, где я работала, и принимали за чистую монету мои шутки ужасные и стеб о том, какая я классная актриса. Так что я понимаю, как сильно могу раздражать»
.
Со стороны коллег актрисе тоже иногда достаётся (Никита
, привет!). Основная претензия — отсутствие актёрского образования, которое так обидно сочетается с высокой востребованностью. Саше даже приходилось оправдываться
из-за этого, но учиться она не планирует: «Я точно не пойду поступать в институт, хотя… Если бы я могла позволить себе полноценно побыть студентом 24 на 7, когда нет ребёнка и не нужно зарабатывать, то почему нет. Мне досадно, что этого не было. Но для меня это так работает: каждая роль, площадка, режиссёр, сцена и спектакль в театре — новое обучение и прокачка».
С принятием себя у актрисы тоже не всегда было гладко. Саша призналась, что до сих пор борется с ощущением, "что вот сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня отсюда". Но как и многие современники, Саша лечит эти фантомные боли у психотерапевта. И даже преуспевает: «Думаю, что психотерапия очень развивает меня в сторону адекватного восприятия себя. Я красивая. Я секси. Я талантливая. Я классная девчонка. Теперь я более-менее могу соединиться с этими характеристиками, хотя мне это ужасно сложно, как и очень многим людям. Между прочим, я сейчас сделала усилие, чтобы это проговорить, в ежедневном режиме так не думаю.
Я, кстати, всегда боялась, что моё актерство строится на травме и боли. Мол, пойду в терапию, проработаю всё и как же тогда буду играть? Но это самое большое заблуждение. Потому что психотерапия не лишает тебя возможности черпать энергию в боли, а освобождает от зажимов и налипших установок. Особенно регулярная. Самые крутые прогрессы происходят, когда кажется, что всё хорошо. Вы вроде посидели-поболтали, а эти сессии самые эффективные»
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