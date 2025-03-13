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«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

13 марта
2025 год

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13 марта 2025
Пока Скарлетт Йоханссон бережёт свои границы и свободное время, наотрез отказываясь фотографироваться с поклонниками вне рабочих мероприятий, Саша Бортич, наоборот, охотно соглашается на совместные фото. Потому что это ей пока что ничего не стоит и наполняет изнутри.

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

«На самом деле большинство люди адек­ватные, вежливые и очень милые. Я ино­гда и сама предлагаю сфотографироваться, если вижу, что они не решаются. Мне же это вообще ничего не стоит», — призналась Саша в свежем интервью журналу "Собака".

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

«У меня была такая история: экспедиция в Краснодар­ский край, раз в три дня переезды, очень тяжелые съемки, холодно, смены длинню­щие. Но для людей, которые там живут, это просто невероятное событие — у них сни­мается кино, еще и с какими-то там извест­ными артистами. В одной из станиц был ну просто чудовищно сложный день — я за­мерзла жутко, ревела, орала в кадре, чего там только в ту смену не делала. И вот по­сле захожу в актерский вагон никакая. Ас­систент говорит, что машина подъедет пря­мо вплотную к двери, чтобы прыгнуть в нее незаметно, так как вокруг площадки весь день собиралась толпа со всей округи. Я соглашаюсь, но вдруг слышу голоса этих людей, которые долго простояли на моро­зе. Сил не было совсем, но в итоге я пошла и сфотографировалась отдельно с каждым, а было человек 40. И знаешь что? Это было так круто, просто обалденно. Я ушла такая наполненная!»

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

Но величина фанбазы прямо пропорциональна величине недоброжелателей — количество "хейта", который льётся в адрес Бортич как минимум в соцсетях, достаётся далеко не всем отечественным актёрам. Сама актриса считает, что это связано с её чересчур непосредственным поведением. «Многим приятнее смо­треть на актрису, которая скромно скла­дывает ручки, думает постоянно, как она выглядит, и не находится в живых проявле­ниях [...] Была такая пере­дача в YouTube — «Узнать за 10 секунд», где нужно угадывать песни. Я туда всег­да очень хотела и пошла на запись вместе со своими любимыми друзьями — Мак­симом Гну и Андреем Заураловым. Потом как-то я сидела беременная на карантине, ужасно соскучилась по пацанам, откры­ла этот выпуск и увидела со стороны, как же я раздражаю своей гиперактивностью. А сколько я слышала историй о людях, ко­торые меня не знают, случайно проходили мимо площадок, где я работала, и прини­мали за чистую монету мои шутки ужас­ные и стеб о том, какая я классная актри­са. Так что я понимаю, как сильно могу раздражать».

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

Со стороны коллег актрисе тоже иногда достаётся (Никита, привет!). Основная претензия — отсутствие актёрского образования, которое так обидно сочетается с высокой востребованностью. Саше даже приходилось оправдываться из-за этого, но учиться она не планирует: «Я точно не пойду поступать в институт, хотя… Если бы я могла позволить себе пол­ноценно побыть студентом 24 на 7, когда нет ребёнка и не нужно зарабатывать, то по­чему нет. Мне досадно, что этого не было. Но для меня это так работает: каждая роль, площадка, режиссёр, сцена и спектакль в театре — новое обучение и прокачка».

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

С принятием себя у актрисы тоже не всегда было гладко. Саша призналась, что до сих пор борется с ощущением, "что вот сейчас все поймут, что я лох и выгонят меня отсюда". Но как и многие современники, Саша лечит эти фантомные боли у психотерапевта. И даже преуспевает: «Думаю, что психотерапия очень развива­ет меня в сторону адекватного восприятия себя. Я красивая. Я секси. Я талантливая. Я классная девчонка. Теперь я более-ме­нее могу соединиться с этими характе­ристиками, хотя мне это ужасно сложно, как и очень многим людям. Между про­чим, я сейчас сделала усилие, чтобы это проговорить, в ежедневном режиме так не думаю.

«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя

Я, кстати, всегда боялась, что моё ак­терство строится на травме и боли. Мол, пойду в терапию, проработаю всё и как же тогда буду играть? Но это самое большое заблуждение. Потому что психотера­пия не лишает тебя возможности черпать энергию в боли, а освобождает от зажимов и налипших установок. Особенно регуляр­ная. Самые крутые прогрессы происходят, когда кажется, что всё хорошо. Вы вроде посидели-поболтали, а эти сессии самые эффективные».
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обсуждение >>
№ 3
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 18:44
... Что-то вы сильно к Бортич с претензиями понаехали? Для актрисы без профильного образования, Саша ещё не плохо справляется. Показали бы вы себя, раз такие умные! читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   13.03.2025 - 17:18
Случайно видела выдержки из интервью с ней. Она двух слов связать не может. Какая актриса? Не смешите читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   13.03.2025 - 17:12
писать о Бортич как об "актрисе" можно только за деньги , видимо вам занесли? или совсем уже плохо с воображением/ читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя фотографии
«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя фотографии
«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя фотографии
«Я понимаю, как сильно могу раздражать»: Саша Бортич о поклонниках, хейтерах, психотерапии и принятии себя фотографии
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