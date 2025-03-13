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Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ

13 марта
2025 год

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13 марта 2025
Телеканал НТВ объявил о запуске спортивно-развлекательного шоу «Гладиаторы» с Никитой Панфиловым в роли ведущего. В новом проекте НТВ самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам – гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой: участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость и побороться за главный приз и звание гладиатора.

Никита Панфилов станет ведущим нового шоу Гладиаторы на НТВ

Каждое состязание будет проходить в формате дуэли – участник против гладиатора. Задача героя – пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Среди испытаний могут быть, например, схватка на платформе над пропастью, забег по наклонным стенам, эстафета с тяжёлыми грузами, воздушные шахматы и другие зрелищные испытания. Но пройти их будет непросто, ведь на пути каждого героя будет стоять гладиатор, задача которого – остановить своего оппонента и не дать ему пройти испытание и победить.

Никита Панфилов станет ведущим нового шоу Гладиаторы на НТВ
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Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ фотографии
Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ фотографии
Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ фотографии
Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ фотографии
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