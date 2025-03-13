Никита Панфилов станет ведущим нового шоу "Гладиаторы" на НТВ

Телеканал НТВ объявил о запуске спортивно-развлекательного шоу «Гладиаторы» с Никитой Панфиловым
в роли ведущего. В новом проекте НТВ самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам – гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой: участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость и побороться за главный приз и звание гладиатора.
Каждое состязание будет проходить в формате дуэли – участник против гладиатора. Задача героя – пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Среди испытаний могут быть, например, схватка на платформе над пропастью, забег по наклонным стенам, эстафета с тяжёлыми грузами, воздушные шахматы и другие зрелищные испытания. Но пройти их будет непросто, ведь на пути каждого героя будет стоять гладиатор, задача которого – остановить своего оппонента и не дать ему пройти испытание и победить.
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