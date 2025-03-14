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Виктор Сухоруков перенёс второй инфаркт

14 марта
2025 год

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14 марта 2025
Последние недели Виктор Сухоруков не выходил на сцену и не появлялся на съёмочной площадке. Оказалось, 3 марта 73-летний актёр перенёс инфаркт миокарда, в этот же день его прооперировали. Об этом сообщает «МК».

Виктор Сухоруков перенёс второй инфаркт

«Операция — коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения. Вообще, скажу вам, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя, как обычно, отлично, готовился к поездке в Саратов. Важно, что операцию провели в Москве, провели успешно. Грандиозные врачи, грандиозные! Уже у меня начался курс реабилитации. И поэтому пришлось приостановить все запланированные выступления в марте», — сообщил актёр в беседе с журналистами.

Сейчас самочувствие Виктора в норме. Оказалось, что ранее у него уже был инфаркт: «Как выяснилось в ходе операции, это у меня уже второй инфаркт — первый случился в 2008-м. Надеюсь, что все наладится. И Бог есть», — поделился Сухоруков. Когда актёр вернётся на сцену, пока неизвестно.
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