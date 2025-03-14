Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова

14 марта
2025 год

Лайфстайл >>
14 марта 2025
12 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма «Папа умер в субботу» режиссёра Заки Абдрахмановой. Ироничную и светлую драму о том, как принятие себя и своего прошлого делает человека супергероем, на кинофестивале «Маяк» 2024 жюри назвало «лучшим дебютом». А среди первых гостей московского показа были Сабина Ахмедова, Дарья Савельева, Евгения Громова, Марина Васильева и другие.

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова
фото: Дарья Савельева

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова
фото: Евгения Громова и Тимофей Лобов

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова
фото: Марина Васильева

Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова
фото: Наталия Москальонова, Стас Тыркин, Зака Абдрахманова

Смотрите фильм «Папа умер в субботу» в прокате с 20 марта.

«Папа умер в субботу»
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:46
... Поддерживаю вас. Вообще не впечатлил ни сюжет, ни трейлер, ни актёры. Муть, одним словом. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   17.03.2025 - 20:12
... Это точно, каких-то мега популярных личностей в роли зрителей я не увидела. Можно заранее сделать оценку фильму. читать далее>>
№ 6
Киноман1985   17.03.2025 - 18:33
Здесь уже и по зрителям минимально, пришли те кто нужен. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 18:42
... Как не странно именно для того, чтобы получить на граду на каком-либо конкурсе или фестивале под названием "Маяк". читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 11:04
... Ну да, название такое, что даже браться не хочется. Сюжет не лучше, убийственная для психики история. Для чего их снимают не понимаю. Кино должно приносить отвлечение от жизни, эмоции. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Зака АбдрахмановаСабина АхмедоваМарина ВасильеваЕвгения ГромоваГоарина ИгитянТимофей ЛобовДарья СавельеваСтас ТыркинМихаил Хурсевич
фильмы
Папа умер в субботу

фотографии >>
Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова фотографии
Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова фотографии
Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова фотографии
Твоя семья: Дарья Савельева, Евгения Громова и Сабина Ахмедова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Валентина Куценко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Харриет Уолтер
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram