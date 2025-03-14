«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей

На днях Мария Кожевникова
впервые за долгое вышла в свет, чтобы поздравить коллег по цеху с премьерой фильма «Северный полюс»
. Её появление стало для многих сюрпризом, ведь после рождения четвёртого ребёнка актриса перестала сниматься в кино и посвятила себя материнству. О восстановлении после родов, проблемах со здоровьем и воспитании детей, а также о том, почему её отец недоволен внуками, актриса рассказала
в беседе с «Пятым каналом».
«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии. С одним ребенком можно совмещать работу, с двумя можно, даже с тремя, скрипя как бы где-то, но можно»
, — отметила Кожевникова. С четырьмя детьми, говорит Мария, это уже невозможно: «У одного сегодня зубы, у другого живот, у третьего тренировка, у четвертого турнир, этому ОМС надо пройти. То есть это постоянно, и там, где ты, мама не может не находиться. А уж я не говорю о том, что, в принципе, надо бы встретить детей из школы, посмотреть, как у них там дела, помочь где-то»
.
Актриса не переживает из-за того, что ей пришлось поставить карьеру на паузу, потому что успехи детей радуют гораздо больше. Однако отец Марии, олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников мечтал, что внуки пойдут по его стопам. А когда этого не случилось, он сильно расстроился: «Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из "Лужников", он говорит: "Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол“»
, — уточнила Кожевникова.
Актриса также рассказала, что ограничивает время, которое дети проводят в смартфонах: «Я считаю, что особенно мальчиков надо занимать по полной программе, чтобы на дурость, на телефоны не хватало времени. Потому что отнимать их очень сложно. У них есть телефоны, но они почти ими не пользуются»
.
Кроме воспитания четырёх детей Кожевникова занята активным восстановлением своего организма. После четвёртой беременности актрисе диагностировали
преддиабет: «Все, кто говорит, что беременность — это для здоровья и там что-то улучшается, в это не верьте. Дети — это прекрасно, но за здоровьем нужно все больше и больше следить, особенно с каждыми родами в дальнейшем. Что про меня только не писали: и пятые роды, и жирная, и такая, и сякая. Когда мы говорим про проблему лишнего веса, это не для посмеяться или сказать, что ты толстый или еще что-то. А это реально проблема со здоровьем. Это не равно силы воли у тебя нет, ты очень много ешь, извините. А это именно равно тому, что ты болеешь»
.
