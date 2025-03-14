Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей

14 марта
2025 год

Лайфстайл >>
14 марта 2025
На днях Мария Кожевникова впервые за долгое вышла в свет, чтобы поздравить коллег по цеху с премьерой фильма «Северный полюс». Её появление стало для многих сюрпризом, ведь после рождения четвёртого ребёнка актриса перестала сниматься в кино и посвятила себя материнству. О восстановлении после родов, проблемах со здоровьем и воспитании детей, а также о том, почему её отец недоволен внуками, актриса рассказала в беседе с «Пятым каналом».

«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей

«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии. С одним ребенком можно совмещать работу, с двумя можно, даже с тремя, скрипя как бы где-то, но можно», — отметила Кожевникова. С четырьмя детьми, говорит Мария, это уже невозможно: «У одного сегодня зубы, у другого живот, у третьего тренировка, у четвертого турнир, этому ОМС надо пройти. То есть это постоянно, и там, где ты, мама не может не находиться. А уж я не говорю о том, что, в принципе, надо бы встретить детей из школы, посмотреть, как у них там дела, помочь где-то».

Актриса не переживает из-за того, что ей пришлось поставить карьеру на паузу, потому что успехи детей радуют гораздо больше. Однако отец Марии, олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников мечтал, что внуки пойдут по его стопам. А когда этого не случилось, он сильно расстроился: «Это боль моего отца. Ребенок вышел после чемпионата мира… На самом деле эти все большие, крупные соревнования, конечно, детей влюбляют в какие-то виды спорта. Мы как раз пошли на матч Россия — Испания. Выходим из "Лужников", он говорит: "Мама, я больше не хочу играть в хоккей, я хочу в футбол“», — уточнила Кожевникова.

Актриса также рассказала, что ограничивает время, которое дети проводят в смартфонах: «Я считаю, что особенно мальчиков надо занимать по полной программе, чтобы на дурость, на телефоны не хватало времени. Потому что отнимать их очень сложно. У них есть телефоны, но они почти ими не пользуются».

«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей

Кроме воспитания четырёх детей Кожевникова занята активным восстановлением своего организма. После четвёртой беременности актрисе диагностировали преддиабет: «Все, кто говорит, что беременность — это для здоровья и там что-то улучшается, в это не верьте. Дети — это прекрасно, но за здоровьем нужно все больше и больше следить, особенно с каждыми родами в дальнейшем. Что про меня только не писали: и пятые роды, и жирная, и такая, и сякая. Когда мы говорим про проблему лишнего веса, это не для посмеяться или сказать, что ты толстый или еще что-то. А это реально проблема со здоровьем. Это не равно силы воли у тебя нет, ты очень много ешь, извините. А это именно равно тому, что ты болеешь».
версия для печати

обсуждение >>
№ 14
Angelika77   18.03.2025 - 20:18
... Ну да, понятно в таком случае почему "папа расстроился". Хотя у этих детей и так по-моему светлое будущее в любом случае, никто его на самотёк не пустит. читать далее>>
№ 13
Эльнинья   17.03.2025 - 21:43
... Подрастут и тоже займут нужные посты в госструктурах, а это ... безбедное будущее для всей семьи. читать далее>>
№ 12
Эльнинья   17.03.2025 - 21:33
... ))) А в депутаты её выбрали, судя по всему, за особые заслуги. Скоро ещё "народного артиста" дадут за съемки в "Универе" читать далее>>
№ 11
Эльнинья   17.03.2025 - 21:31
... Одной, без нянечек? Вы это серьёзно? Такие комментарии смешны! Вы что, не в курсе, что она депутат Госдумы. А депутаты у нас если даже в декрете сидят, то зарплату и все льготы (бесплатная коммуналка,... читать далее>>
№ 10
Киноман1985   17.03.2025 - 18:25
... показала пример другим. тем кто еле-еле одного выкармливают... читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Надеюсь, эта бомба не взорвётся»: Мария Кожевникова призналась, что у неё преддиабет
Поиск по меткам
детиздоровье
персоны
Мария Кожевникова
фильмы
Северный полюс

фотографии >>
«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей фотографии
«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей фотографии
«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей фотографии
«Это боль моего отца»: Мария Кожевникова рассказала о воспитании сыновей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Валентина Куценко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Харриет Уолтер
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен