Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе

Екатерина Волкова
оставила загадочное сообщение
в своём телеграм-канале, сопроводив его фотографией двух паспортов. Под ними виднеется лист, по которому можно определить, что причина перемен в жизни Екатерины связана с браком. Однако подробностей актриса не сообщила.
«Сегодня случилось сразу два события, которые, похоже, разделят мою жизнь на «до» и «после». Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше всё будет иначе. С одной стороны, шаг вперёд, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и лёгкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики»
, — написала Екатерина. Поклонники сразу предположили, что актриса разводится. Её брак с танцором, телеведущим и архитектором Андреем Карповым
длится 15 лет. Супруги воспитывают дочь Лизу.
