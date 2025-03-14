Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе

14 марта
2025 год

Лайфстайл >>
14 марта 2025
Екатерина Волкова оставила загадочное сообщение в своём телеграм-канале, сопроводив его фотографией двух паспортов. Под ними виднеется лист, по которому можно определить, что причина перемен в жизни Екатерины связана с браком. Однако подробностей актриса не сообщила.

Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе

«Сегодня случилось сразу два события, которые, похоже, разделят мою жизнь на «до» и «после». Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше всё будет иначе. С одной стороны, шаг вперёд, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и лёгкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики», — написала Екатерина. Поклонники сразу предположили, что актриса разводится. Её брак с танцором, телеведущим и архитектором Андреем Карповым длится 15 лет. Супруги воспитывают дочь Лизу.

Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе
версия для печати

обсуждение >>
№ 10
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:43
... Да вот именно"! Тем более она уже опровергла слухи о разводе и говорит о второй свадьбе. Видите ли праздника и пиршества ей захотелось. читать далее>>
№ 9
Эльнинья   17.03.2025 - 20:36
... Согласна. Пофиг! читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   17.03.2025 - 20:10
... ОГО! Да что-то вы прям загнули с отметкой 65%, по-моему это перебор. Или то мне не хочется верить в такие цифры. читать далее>>
№ 7
Морковка Обнорская (Москва)   16.03.2025 - 19:45
А зачем нам то это знать? Фиолетово. Лишь бы внимание к себе привлечь. Вероятно, больше нечем. читать далее>>
№ 6
nord   16.03.2025 - 08:17
Всё делает,лишь бы пообсуждали. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Екатерина Волкова (II)Андрей Карпов

фотографии >>
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе фотографии
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе фотографии
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе фотографии
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клаудия Кардинале
23 сентября ушла из жизни актриса Клаудия Кардинале.
Владимир Вальвачёв
22 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Вальвачёв.
Георгий Хадышьян
21 сентября ушёл из жизни актёр Георгий Хадышьян.
Юрий Шайгарданов
20 сентября ушёл из жизни кинооператор Юрий Шайгарданов.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Валентина Куценко
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Харриет Уолтер
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Зомби по имени Шон
пародия
Великобритания, Франция, 2004
Филателия
трагикомедия
Россия, 2024
Воображаемый друг
фильм ужасов
США, 2024
Фантом. Ограбление по-итальянски
боевик, криминальный фильм, мистика, триллер
Италия, Франция, 2022
Цвета времени
драма, исторический фильм, комедия
Бельгия, Франция, 2025
Русалочка и морской монстр
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Китай, 2023
Август
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Россия, 2025
Мокрячок Попай
фильм ужасов
США, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Истребитель демонов: Бесконечная крепость
боевик, мистика, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Интервью
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария
Кино-театр.ру в Telegram