«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер»

8 марта на сцене МХТ им. Чехова
состоялась премьера спектакля Аллы Сигаловой
«8 разгневанных женщин», одну из ролей в котором сыграла молодая актриса Софья Шидловская
. По случаю театральной премьеры актриса дала интервью
журналу «ОК!», в котором рассказала, какие проекты с её участием стоит ждать зрителю. Одним из них стал второй сезон сериала «Фишер»
.
Во втором сезоне проекта Александра Цоя
актриса сыграла жертву маньяка, которой удалось выжить. Ради съёмки одной сцены Софье пришлось полететь в Абхазию: «Этот съемочный день очень запомнился. По сюжету моя героиня идет по железнодорожным путям в тоннеле совершенно раздетая, с обожженными ногами и с траурной лентой в руках (ее вместе с трупом другой девушки пытался сжечь маньяк, но она убежала), а за ней едет поезд. Машинист останавливает состав, подбирает ее и везет в больницу. Поезд должен был подъехать ко мне почти вплотную. Помощник режиссера сказала: «Иди, не оборачивайся, знай, что поезд будет гудеть, это громко, тебе будет очень страшно. Но на самом деле всё совершенно безопасно. Когда услышишь команду «Уходи!», убегай в «карман» тоннеля»
.
Я на самом деле ничего не боюсь на съемках — ни высоты, ни работы в воде, я всегда за любой кипеж. Но здесь мой организм и инстинкт самосохранения сработали быстрее головы. Я встала на точку и слышу за спиной такой чудовищный грохот, будто бы поезд сейчас на меня наедет. Меня обуял такой ужас! И в этот момент мне изо всех сил кричат в рупор: «Уходи!» Таким страшным голосом! Понятно, что самом деле они просто хотели перекричать гудок поезда. Я в ту же секунду отпрыгнула в сторону, слезы хлынули просто градом! Мы сняли сцену за два дубля, и этот момент даже вошел потом в тизер сериала»
, — поделилась Софья.
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