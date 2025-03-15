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«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер»

15 марта
2025 год

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15 марта 2025
8 марта на сцене МХТ им. Чехова состоялась премьера спектакля Аллы Сигаловой «8 разгневанных женщин», одну из ролей в котором сыграла молодая актриса Софья Шидловская. По случаю театральной премьеры актриса дала интервью журналу «ОК!», в котором рассказала, какие проекты с её участием стоит ждать зрителю. Одним из них стал второй сезон сериала «Фишер».

«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер»

Во втором сезоне проекта Александра Цоя актриса сыграла жертву маньяка, которой удалось выжить. Ради съёмки одной сцены Софье пришлось полететь в Абхазию: «Этот съемочный день очень запомнился. По сюжету моя героиня идет по железнодорожным путям в тоннеле совершенно раздетая, с обожженными ногами и с траурной лентой в руках (ее вместе с трупом другой девушки пытался сжечь маньяк, но она убежала), а за ней едет поезд. Машинист останавливает состав, подбирает ее и везет в больницу. Поезд должен был подъехать ко мне почти вплотную. Помощник режиссера сказала: «Иди, не оборачивайся, знай, что поезд будет гудеть, это громко, тебе будет очень страшно. Но на самом деле всё совершенно безопасно. Когда услышишь команду «Уходи!», убегай в «карман» тоннеля».

«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер»

Я на самом деле ничего не боюсь на съемках — ни высоты, ни работы в воде, я всегда за любой кипеж. Но здесь мой организм и инстинкт самосохранения сработали быстрее головы. Я встала на точку и слышу за спиной такой чудовищный грохот, будто бы поезд сейчас на меня наедет. Меня обуял такой ужас! И в этот момент мне изо всех сил кричат в рупор: «Уходи!» Таким страшным голосом! Понятно, что самом деле они просто хотели перекричать гудок поезда. Я в ту же секунду отпрыгнула в сторону, слезы хлынули просто градом! Мы сняли сцену за два дубля, и этот момент даже вошел потом в тизер сериала», — поделилась Софья.
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обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:42
... Ну поживём-увидим как говорится, но мне кажется если такие сценки уже есть во втором Фишере, то сериал будет "жарким". читать далее>>
№ 5
Angelika77   18.03.2025 - 20:16
... Аналогично, видимо "ооочень" хотела засветиться в фильме, что пошла на такой шаг, ещё и ню. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   16.03.2025 - 18:50
Мега сложная сцена, хотя и короткая. Но благодаря ей Шидловскую по любому заприметят остальные режиссёры, надо посмотреть результат. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 12:28
... речь про первый сезон. второй может оказаться сопливой сказкой в духе пятого канала. читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   15.03.2025 - 18:49
Даже не представляю как она могла напугаться поезда во время съемок, я за километр пугаюсь когда поезд начинает гудеть аххах читать далее>>
Всего сообщений: 6
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фильмы
Фишер. Затмение
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер» фотографии
«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер» фотографии
«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер» фотографии
«Слёзы хлынули градом»: Софья Шидловская о съёмке в сериале «Фишер» фотографии
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