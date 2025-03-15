Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском

Валерия Гай Германика
предложила Сарику Андреасяну
принять участие в баттле и обсудить авторское кино. На это Валерию вдохновил недавний скандал
, случившийся с Сариком в киноколледже: выступая перед студентами, он сказал, что ненавидит Андрея Тарковского
, а фестивальное кино считает «маргинальным».
«Великий режиссёр современности Сарик Андреасян, я, Валерия Гай Германика, вызываю тебя на кинобаттл. Мы обсудим с тобой все актуальные вопросы современности, всё, что у тебя наболело: авторское кино, зрительское кино»
, — обратилась она в видео, опубликованном в запретграме. Также она добавила, что секундантом станет Ксения Собчак
. В конце Валерия пошутила, что у неё, как и у Сарика, есть армянская кровь: «У меня бабушка армянка, я с тобой одной крови, Сарик»
.
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