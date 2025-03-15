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Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском

15 марта
2025 год

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15 марта 2025
Валерия Гай Германика предложила Сарику Андреасяну принять участие в баттле и обсудить авторское кино. На это Валерию вдохновил недавний скандал, случившийся с Сариком в киноколледже: выступая перед студентами, он сказал, что ненавидит Андрея Тарковского, а фестивальное кино считает «маргинальным».

Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском

«Великий режиссёр современности Сарик Андреасян, я, Валерия Гай Германика, вызываю тебя на кинобаттл. Мы обсудим с тобой все актуальные вопросы современности, всё, что у тебя наболело: авторское кино, зрительское кино», — обратилась она в видео, опубликованном в запретграме. Также она добавила, что секундантом станет Ксения Собчак. В конце Валерия пошутила, что у неё, как и у Сарика, есть армянская кровь: «У меня бабушка армянка, я с тобой одной крови, Сарик».
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обсуждение >>
№ 21
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:34
... Ну какие "дуэлянты", такой и "секундант")))) Другого ожидать было ошибкой. читать далее>>
№ 20
Анастасия Ал. Благинина   18.03.2025 - 16:37
Собчак - "секундант"?! Эта вообще обычных людей за людей не считает. Из современных режиссёров к многим гениальным режиссёрам СССР никто не приблизится. Имхо. И уж точно не Гайке и Сарику... читать далее>>
№ 18
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   17.03.2025 - 21:31
... Неправильно судить зрителей по их предпочтениям в кинематографе. Частенько наблюдаю и обратную картину. P. S. никого из форумчан не имею ввиду, просто наблюдения из жизни. читать далее>>
№ 17
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   17.03.2025 - 21:22
Германика хулиганка и провокатор, ставлю, что Сарик не согласится) читать далее>>
№ 16
ДаринаКароль   17.03.2025 - 20:09
... За "не принижает" это конечно молодец, но то что хочет устроить "громкий батл" и скорее всего лишний раз пиарнуться - это по-моему главное и показывает лицо Валерии. читать далее>>
Всего сообщений: 18
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Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском фотографии
Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском фотографии
Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском фотографии
Валерия Гай Германика вызвала Сарика Андреасяна на баттл из-за его высказываний о Тарковском фотографии
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