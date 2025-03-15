Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Пересильд снялась в новом кампейне Гоши Рубчинского

15 марта
2025 год

Лайфстайл >>
15 марта 2025
15-летняя Анна Пересильд снялась в рекламной кампании Гоши Рубчинского. Актриса поделилась чёрно-белой фотографией, на которой позирует в бомбере. Также фотографию опубликовал сам Рубчинский и аккаунт его бренда.

Анна Пересильд снялась в новом кампейне Гоши Рубчинского

Ранее Гоша успел поработать с коллегой Анны по «Слову пацана» Ярославом Могильниковым, пригласив его на съёмки для бренда Канье Уэста. Однако в феврале этого года Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье на фоне его фашистских высказываний и начал развивать свой личный бренд.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 17:49
А можно пожалуйста все фотки в студию, по одной толком же ничего не ясно. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:23
... И не говорите...у неё там такие фотки, что я бы своей дочке в 15 лет никогда б не позволила так "светиться на камеры". читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   17.03.2025 - 20:07
... В смысле? Вы вообще о чём? Какой "порок" написан на лице? А ничё что Аня сама много раз говорила, что ей нравится её образ жизни, занятость и такое внимание к себе. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   16.03.2025 - 19:34
"В запрещенной социальной сети" закрепила статус простигосподи.. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   16.03.2025 - 19:33
Бедная девочка.Порок написан на лице,а его еще и культивируют.Лишили ее детства и юности. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
стиль
персоны
Ярослав МогильниковАнна ПересильдКанье Уэст
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Марина Майко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Дуглас Смит
Мерил Стрип
Майкл Тракко
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Новости кино
«Меня Гоша зовут, а тебя как?»: опубликован тизер-трейлер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Мелодрама, снятая по мотивам фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, выйдет уже этой осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink
8 комментариев
Кино-театр.ру в Telegram