Анна Пересильд снялась в новом кампейне Гоши Рубчинского

15-летняя Анна Пересильд
снялась в рекламной кампании Гоши Рубчинского. Актриса поделилась чёрно-белой фотографией, на которой позирует в бомбере. Также фотографию опубликовал сам Рубчинский и аккаунт его бренда.
Ранее Гоша успел поработать
с коллегой Анны по «Слову пацана» Ярославом Могильниковым
, пригласив его на съёмки для бренда Канье Уэста
. Однако в феврале этого года Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье на фоне его фашистских высказываний и начал развивать свой личный бренд.
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