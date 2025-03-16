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«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci

16 марта
2025 год

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16 марта 2025
На днях стало известно, что грузинский дизайнер Демна Гвасалия покидает пост креативного директора Balenciaga и переходит в Gucci. Новость прокомментировала его давняя подруга, муза и поклонница творчества Рената Литвинова.

«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci
фото: Демна Гвасалия и Рената Литвинова

16 марта в Париже у Ренаты состоится премьера спектакля «Священное чудовище» (Monstre sacré), костюмы для которого тоже придумал Демна. Для каждого из семи представлений модели не повторяются: «Костюмы не будут повторяться ни один спектакль, это Демна так придумал. У нас пока расписано семь спектаклей, это почти сорок костюмов, и они будут меняться от спектакля к спектаклю. Так что можно приходить каждый раз, и все с этой героиней будет по-новому. Представляете, какая у нас шикарная получается ретроспектива не только творчества нашей героини, потому что там будет и ее видео, и ее воспоминания, и пробы, но и творчества Демны, нашего классика. Есть гении бесспорные, перед которыми я преклоняюсь. Это и Готье, и Гальяно, и Маржела, и покойный Маккуин. Но Демна из самых молодых и актуальных — лучший. Сколько бы я с ним ни общалась, он меня всегда меня поражает неординарностью своего мышления и отвагой», — рассказала Рената в интервью журналу The Blueprint.

На вопрос, будет ли она теперь носить Gucci, Рената ответила: «Я все время буду ходить в Демне. И он уже мне сказал, что будет делать специально для меня Dolce Vita. Я за него счастлива, потому что он сможет заняться и своим творчеством, и предложить новое прочтение легендарному дому Gucci».
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обсуждение >>
№ 8
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 17:35
" Я всё время буду ходить в Демне"...не зарекайся Ренаточка, не будь так уверенна в том, что завтра может измениться. читать далее>>
№ 7
server69   19.03.2025 - 00:27
Сайт Кино-Театр называется? Эта новость о кино или о театре? Ах, да там какая-то премьера в Париже великого спектакля должна быть. Тогда уж о всех премьерах спектаклей в Париже пишите, заодно в Лондоне... читать далее>>
№ 6
Angelika77   18.03.2025 - 20:12
И здесь выкрутится...Подберёт и будет носить с гордо поднятой головой. Нечё прибедняться. читать далее>>
№ 5
Иван Беляев (Москва)   18.03.2025 - 00:44
Они сошлись как лед и пламя читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   16.03.2025 - 19:44
Большинству мешает выглядеть шикарно в таком стиле - лишние объемы и килограммы. А одежду всегда можно подобрать, и не только от Шанель. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Рената Литвинова

фотографии >>
«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci фотографии
«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci фотографии
«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci фотографии
«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci фотографии
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