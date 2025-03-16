«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci

На днях стало известно, что грузинский дизайнер Демна Гвасалия покидает пост креативного директора Balenciaga и переходит в Gucci. Новость прокомментировала его давняя подруга, муза и поклонница творчества Рената Литвинова.
фото: Демна Гвасалия и Рената Литвинова
16 марта в Париже у Ренаты состоится премьера спектакля «Священное чудовище» (Monstre sacré), костюмы для которого тоже придумал Демна. Для каждого из семи представлений модели не повторяются: «Костюмы не будут повторяться ни один спектакль, это Демна так придумал. У нас пока расписано семь спектаклей, это почти сорок костюмов, и они будут меняться от спектакля к спектаклю. Так что можно приходить каждый раз, и все с этой героиней будет по-новому. Представляете, какая у нас шикарная получается ретроспектива не только творчества нашей героини, потому что там будет и ее видео, и ее воспоминания, и пробы, но и творчества Демны, нашего классика. Есть гении бесспорные, перед которыми я преклоняюсь. Это и Готье, и Гальяно, и Маржела, и покойный Маккуин. Но Демна из самых молодых и актуальных — лучший. Сколько бы я с ним ни общалась, он меня всегда меня поражает неординарностью своего мышления и отвагой», — рассказала Рената в интервью журналу The Blueprint.
На вопрос, будет ли она теперь носить Gucci, Рената ответила: «Я все время буду ходить в Демне. И он уже мне сказал, что будет делать специально для меня Dolce Vita. Я за него счастлива, потому что он сможет заняться и своим творчеством, и предложить новое прочтение легендарному дому Gucci».
обсуждение >>