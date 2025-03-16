Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже

16 марта
2025 год

Лайфстайл >>
16 марта 2025
Уже три года Рената Литвинова живёт и работает в Париже. О своём французском периоде актриса и режиссёр рассказала в интервью журналу The Blueprint.

«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже

«В начале, конечно, все было с драматической окраской. Но везде есть свои повороты судьбы, и надо нам из минусов извлекать плюсы. Если на тебя ходят, ты абсолютно спокойно занимаешься своим делом. Более того — работаешь в свободе. И мне здесь прекрасно. Я делаю, что хочу. Нет у меня никакой зависимости. Но, конечно, никто не отменяет, что я здесь — русская, представитель русского языка, в какой-то степени даже представитель русской культуры на берегах Сены. Но я от этого не отказываюсь и никогда не откажусь», — рассказала Рената.

Она отметила, что старается интегрироваться во французское общество, но иногда бывают периоды уединения: «У меня дочь работает в мире моды, и друзья там же. Видите, у меня больше мир моды получается. И вот теперь мир театра, так что вольно-невольно я в него интегрируюсь. С другой стороны, у меня есть периоды, когда я живу очень закрыто, в своем уединении — для работы нужно сконцентрироваться, иначе ничего не получится создать. Иммигрантский Париж мне не знаком. Бывают обращения, но мне так странно: я не общалась с этими людьми в России, почему я должна с ними здесь общаться. Но на своих любимых и близких у меня всегда есть время».

«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже

Также Рената рассказала о не самой приятной стороне жизни в Париже: «Сначала я жила на Сен-Дени, и вот это был самый настоящий Париж. Своим знакомым, которые живут во всяких 16-х и 7-х арондисманах, говорила: вы Парижа не знаете! Я видела там людей, у которых на лице слезы-татуировки напечатаны. Одна слеза — одно убийство, две — два, а мне встречался и с тремя! И он чего-то там кидал в кого-то, и я ему говорю: что ты делаешь?! А потом смотрю — у него эти слезы. Он мне: пардон, пардон, я не в тебя. Но там, кстати, никогда со мной ничего дурного не происходило. А сейчас я живу уже в более буржуазном тихом районе, и мне тоже все нравится. Ни звука, ни шороха — прелесть.

Банки работают здесь очень неспешно. Попробуй из них что-нибудь вырвать! Можно попробовать до 12:00. Дальше — обед. А после обеда — уже вообще лучше не трогать. И французы, конечно, революционеры. Их готовность к протесту меня, как русского человека, восхищает. Попробуй их где-нибудь притесни, они так тебя притеснят! Либерте, эгалите, фратерните — это так и есть».

«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже

У французов Рената учится свободе и любви к себе: «Я все время говорю, почему мы не репетируем в субботу?! А мне говорят — нельзя по французскому законодательству из семи дней работать шесть. Любовь к себе, уважение. Помню, говорю официанту: «Куп де шампань!» Он мне даже закончить не дал, зарычал: «Силь ву пле!». Сразу научил, как я должна к нему обращаться. Он тебя не обслуживает, а оказывает услугу».

Однако по Москве актриса тоже тоскует: «Никто не может отказаться от этой тоски, тем более что у меня там мама, я там работала в МХТ, делала большие грандиозные проекты, снимала кино. А теперь такая жизнь. Вот говорят — как ты омолаживаешься, как тебе так удается? А вот так — опять начинаешь все сначала, вот раз — и у тебя опять пустой холодильник, опять ты живешь как заново. Вот тебе пожалуйста — прекрасный способ омоложения. Ты волей-неволей берешь себя в руки. Такой момент обновления: сбрасываешь старую кожу и живешь дальше».
версия для печати

обсуждение >>
№ 26
Marina Stuber (Лос -Анжелес)   20.03.2025 - 03:31
Весьма на любителя. Мне никогда не нравилась ни как актриса,ни как личность. Худенькая...да, но фигура у нее сутулая, не красивая. читать далее>>
№ 25
Изабелла де Валуа   20.03.2025 - 02:03
Я чёрная моль, я летучая мышь--кажется, сейчас так и запоёт. А тут какая зависимость была, от чего? Очень надеюсь, что мадам окопалась в свободе и к нам сюда не приедет уже. Ну или так, могилки навестить,... читать далее>>
№ 24
Звезда моя   19.03.2025 - 19:56
Пласти на лицо)) это она так омоложивается? Хотя климат там тёплый)) читать далее>>
№ 23
Звезда моя   19.03.2025 - 19:53
... Омолаживается она там пластическими операциями, только))) читать далее>>
№ 22
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:22
Никогда не понимала Ренату и её "творчество", да наверное и не пойму уже. Как и того, чего она сбежала за бугор и "омолаживается" в Париже, а не на Родине. читать далее>>
Всего сообщений: 22
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Я всё время буду ходить в Демне»: Рената Литвинова прокомментировала переход дизайнера из Balenciaga в Gucci
Поиск по меткам
откровение
персоны
Рената Литвинова
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже фотографии
«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже фотографии
«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже фотографии
«Идеальный способ омоложения»: Рената Литвинова рассказала о жизни в Париже фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.
Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.
Евгений Стратан
С опозданием стало известно, что в мае ушёл из жизни актёр Евгений Стратан.

День рождения >>

Никита Богатов
Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Валерий Меладзе
Анна Миклош
Анна Рыцарева
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Эмманюэль Вожье
Фрэнсис МакДорманд
Деннис Прайс
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен