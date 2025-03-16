Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу

На днях Екатерина Волкова
опубликовала фотографию с паспортами, заявив о скорых переменах в жизни
. Поклонники предположили, что актриса намекает на развод. Как оказалось, наоборот, Екатерина готовится к повторной свадьбе со своим мужем Андреем Карповым
. В этом году они отмечают 15-летие брака, и актриса решила, что юбилей надо отпраздновать по-особенному.
«Карпов снова на мне женится, я ему это сказала не так давно. Я уже создала чат: "Нам 15 лет, всех ждем". Он говорит: "Только не это!", а я говорю: "Да! Я хочу свадьбу, я хочу платье, я хочу гостей"»
, — поделилась
актриса на YouTube-канале «Уютный Synergetic». Главной особенностью предстоящего торжества станет его стиль. Екатерина хочет отпраздновать вторую свадьбу в духе 90-х: «Мы хотим ее сделать такую, в стиле 90-х. У меня не было выкупа. Я сразу сказала: "Не надо выкуп", а сейчас я думаю: "Блин, а почему нет?" И поэтому мы хотим собрать вот прямо друзей, чтобы он стоял у забора, кричал: "Выходи!", придумаем все конкурсы»
, — рассказала Екатерина.
Несмотря на внушительный стаж семейной жизни, Волкова признается, что иногда в их доме случаются скандалы: «Я четко вижу, когда он приходит в плохом настроении, и вот это из него прет. Я говорю: "Ну давай, начинай". Он чувствует, когда я. И я тоже ушат всего изливаю»
.
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