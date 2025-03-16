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Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу

16 марта
2025 год

Лайфстайл >>
16 марта 2025
На днях Екатерина Волкова опубликовала фотографию с паспортами, заявив о скорых переменах в жизни. Поклонники предположили, что актриса намекает на развод. Как оказалось, наоборот, Екатерина готовится к повторной свадьбе со своим мужем Андреем Карповым. В этом году они отмечают 15-летие брака, и актриса решила, что юбилей надо отпраздновать по-особенному.

Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу

«Карпов снова на мне женится, я ему это сказала не так давно. Я уже создала чат: "Нам 15 лет, всех ждем". Он говорит: "Только не это!", а я говорю: "Да! Я хочу свадьбу, я хочу платье, я хочу гостей"», — поделилась актриса на YouTube-канале «Уютный Synergetic». Главной особенностью предстоящего торжества станет его стиль. Екатерина хочет отпраздновать вторую свадьбу в духе 90-х: «Мы хотим ее сделать такую, в стиле 90-х. У меня не было выкупа. Я сразу сказала: "Не надо выкуп", а сейчас я думаю: "Блин, а почему нет?" И поэтому мы хотим собрать вот прямо друзей, чтобы он стоял у забора, кричал: "Выходи!", придумаем все конкурсы», — рассказала Екатерина.

Несмотря на внушительный стаж семейной жизни, Волкова признается, что иногда в их доме случаются скандалы: «Я четко вижу, когда он приходит в плохом настроении, и вот это из него прет. Я говорю: "Ну давай, начинай". Он чувствует, когда я. И я тоже ушат всего изливаю».
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№ 13
nord   19.03.2025 - 11:32
Журналюги из пальца высасывают "сенсацию". читать далее>>
№ 12
Angelika77   18.03.2025 - 20:13
... Я тоже, вот в каком-то "мистическом сериале" увидела, так ужас короче...у меня сложилось такое впечатление, что Волкова вообще не умеет играть. читать далее>>
№ 11
Тульский парень   18.03.2025 - 17:15
А мы уже были расстроились .)))) читать далее>>
№ 10
Олюсик Афанасева   18.03.2025 - 14:55
... Несчастлива в браке. Не хватает эмоций и теплоты, вот и придумывает сама себе поводы изображать радость. читать далее>>
№ 9
Киноман1985   17.03.2025 - 18:09
Когда скучно жить, хочется новых эмоций потрясений из прекрасных молодых лет. Почему бы не нет. Тема сыграть еще одну свадьбу не новая. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу фотографии
Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу фотографии
Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу фотографии
Развод отменяется: Екатерина Волкова сыграет с мужем вторую свадьбу фотографии
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