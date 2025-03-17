Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

17 марта
2025 год

Лайфстайл >>
17 марта 2025
34-летняя Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз. Об этом сообщает издание Film Updates.

Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз

Пол и имя малыша пока не раскрываются. О второй беременности актриса тоже рассказала не сразу: в октябре прошлого года её заметили с округлившимся животом на светском ужине, но долгое время Дженнифер не подтверждала новость. Позже она всё-таки начала выходить в свет, не скрывая беременности. В 2022 году актриса родила сына, которого они вместе с мужем, искусствоведом и арт-агентом Куком Марони, назвали в честь художника Сая Туомбли.
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Igor D.88   31.03.2025 - 13:41
Правильное решение, нужно сейчас родить сколько хочет, а потом снимайся сколько угодно. читать далее>>
№ 7
Мария_2191   22.03.2025 - 20:39
... Это точно, тем более актриса постоянно в движении и телосложение у неё не "тучное". читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:19
... Видимо реально достало чересчур огромное внимание к личной жизни семьи. Не хочет и правильно делает. Я считаю, поклонники и пресса должны интересоваться её творчеством, а не с кем она живёт и как... читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:17
Как актриса Дженнифер Лоуренс мне нравится, хорошо играет. Наверняка и мама из неё заботливая и любящая. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 13:37
Известная актриса на весь мир, и какой неизвестный муж.Противоположности, очень интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Дженнифер Лоуренс

фотографии >>
Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз фотографии
Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз фотографии
Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз фотографии
Дженнифер Лоуренс стала мамой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Марина Майко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Дуглас Смит
Мерил Стрип
Майкл Тракко
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram