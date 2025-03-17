34-летняя Дженнифер Лоуренс
стала мамой во второй раз. Об этом сообщает
издание Film Updates.
Пол и имя малыша пока не раскрываются. О второй беременности актриса тоже рассказала не сразу: в октябре прошлого года её заметили
с округлившимся животом на светском ужине, но долгое время Дженнифер не подтверждала новость. Позже она всё-таки начала выходить в свет, не скрывая беременности. В 2022 году актриса родила сына, которого они вместе с мужем, искусствоведом и арт-агентом Куком Марони, назвали в честь художника Сая Туомбли.
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