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Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения

17 марта
2025 год

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17 марта 2025
Александр Горчилин и Мария Миногарова помолвлены. Актёр сделал предложение возлюбленной на вечеринке по случаю её дня рождения, и Мария сказала «Да!».

Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения

Поздравляя Марию, Александр сказал: «Очень сложно говорить какие-то слова человеку, к которому испытываешь сильные чувства. Оно обычно с легкой руки идёт, а в этой ситуации не так. Маша, я, честно говоря, безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что всё становится лучше рядом с тобой».

Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения

Опустившись на одно колено, Горчилин протянул Миногаровой коробочку с обручальным кольцом и добавил: «Маша, что бы ни произошло, я ни в чём не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. Я хочу сделать тебе предложение быть со мной». Мария ответила Саше согласием и поспешила его поцеловать.
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обсуждение >>
№ 9
Мария_2191   22.03.2025 - 20:42
Пересмотрела творчество Горчилина - какие-то "кислотные" фильмы, эпизодические роли, странные герои. Не знаю, как можно охарактеризовать его работу. читать далее>>
№ 8
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:20
... Да честно сказать я вообще до этой статьи не знала, кто это. Так хоть немного просветилась, но не вижу смысла запоминать имя девушки. читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:18
... А мне от их помолвки не холодно - не жарко если честно. Тем более о Миногаровой вообще практически ничего не знаю. читать далее>>
№ 6
ЛинаМисс   19.03.2025 - 13:49
Поздравляем, ещё одна ячейка общества. Побольше бы таких новостей, а то последнее время одни разводы. Аж грустно стало, хоть что то позитивное. читать далее>>
№ 5
Ксюша Микс   19.03.2025 - 13:46
Мне кажется когда делают предложение руки и сердца при все людно ответ Да очевиден. Мало кто осмелится отказать, когда на тебя смотрит такое количество людей. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Александр ГорчилинМария Миногарова

фотографии >>
Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения фотографии
Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения фотографии
Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения фотографии
Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения фотографии
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