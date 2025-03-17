Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой в её день рождения

Александр Горчилин
и Мария Миногарова
помолвлены. Актёр сделал предложение возлюбленной на вечеринке по случаю её дня рождения, и Мария сказала «Да!».
Поздравляя Марию, Александр сказал: «Очень сложно говорить какие-то слова человеку, к которому испытываешь сильные чувства. Оно обычно с легкой руки идёт, а в этой ситуации не так. Маша, я, честно говоря, безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что всё становится лучше рядом с тобой»
.
Опустившись на одно колено, Горчилин протянул Миногаровой коробочку с обручальным кольцом и добавил: «Маша, что бы ни произошло, я ни в чём не могу быть уверенным, кроме того, что я ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения — это я. Я хочу сделать тебе предложение быть со мной»
. Мария ответила Саше согласием и поспешила его поцеловать.
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