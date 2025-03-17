Марка Эйдельштейна разыскивает военкомат

Вчера стало известно, что Марка Эйдельштейна
разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода, откуда он родом. Об этом сообщил
телеграм-канал Mash. По его информации, у артиста истекла предоставленная отсрочка и ему необходимо отметиться у сотрудников ведомства по месту прописки. Его ждут к началу весеннего призыва.
Оказалось, что Марк не сдал сессию и не отнёс вовремя документы. 16 марта он приехал в Нижний Новгород, чтобы закрыть задолженность: «Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Всем хорошей весны!»
— рассказал
актёр в обращении, записанном для телеграм-канала Mash.
обсуждение >>