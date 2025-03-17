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Марка Эйдельштейна разыскивает военкомат

17 марта
2025 год

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17 марта 2025
Вчера стало известно, что Марка Эйдельштейна разыскивает военный комиссариат Нижнего Новгорода, откуда он родом. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По его информации, у артиста истекла предоставленная отсрочка и ему необходимо отметиться у сотрудников ведомства по месту прописки. Его ждут к началу весеннего призыва.

Марка Эйдельштейна разыскивает военкомат

Оказалось, что Марк не сдал сессию и не отнёс вовремя документы. 16 марта он приехал в Нижний Новгород, чтобы закрыть задолженность: «Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Всем хорошей весны!»рассказал актёр в обращении, записанном для телеграм-канала Mash.
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обсуждение >>
№ 36
Косатка бухты Кино (океан Эн)   21.03.2025 - 08:09
... Ну да, срочникам ведь не платят, совсем таким маркам никакой выгоды, это не безумные гонорары за фильмы в двадцать с хвостиком получать и за рекламу шмоток (хоть бы отечественных, а то). Подобных... читать далее>>
№ 35
Косатка бухты Кино (океан Эн)   21.03.2025 - 07:55
... Ну... Здесь уже вспоминали, будучи сыном своего отца (ого-го!), известным и полюбившимся зрителю актером Никита Михалков в 27 ушел служить (тогда три года!) в ВМФ:)). И пришел - красАавец,... читать далее>>
№ 34
Косатка бухты Кино (океан Эн)   21.03.2025 - 07:44
... Этот Марк Эйдельштейн в аспирантуре?! Когда он аспирантурит, если уже стал забывать когда дома был, всё трудится аки пчёлка шмель на фронте рекламы шмоток западных фирм и американского кино. Кстати,... читать далее>>
№ 33
ну вообще (Париж)   20.03.2025 - 22:46
... В театре Армии, например. Или в кав.полку. читать далее>>
№ 32
Эмили Стивенс   20.03.2025 - 21:26
... Не волнуйтесь, всё с Марком будет в порядке. Вы за него прямо, как за сына, переживаете. читать далее>>
Всего сообщений: 36
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