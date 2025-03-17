Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин

15 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Жар-птица»
режиссёра Романа Михайлова
. Первыми картину о поисках матери, примкнувшей к некой индийской секте, в бесконечной пелене сновидений посмотрели режиссёр и актёры Марк Эйдельштейн
, Александра Киселева
и Чингиз Гараев
, а также Ярослав Могильников
, Алина Насибуллина
, Владимир Канухин
и многие другие.
фото: Роман Михайлов
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Александра Киселева
фото: Чингиз Гараев
фото: Ярослав Могильников
фото: Владимир Канухин
Фильм «Жар-птица» выйдет в прокат 20 марта.
фото: Роман Михайлов, Александра Киселева, Чингиз Гараев, Марк Эйдельштейн и Алина Насибуллина
«Жар-птица». Тизер-трейлер
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