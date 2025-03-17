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Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин

17 марта
2025 год

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17 марта 2025
15 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Жар-птица» режиссёра Романа Михайлова. Первыми картину о поисках матери, примкнувшей к некой индийской секте, в бесконечной пелене сновидений посмотрели режиссёр и актёры Марк Эйдельштейн, Александра Киселева и Чингиз Гараев, а также Ярослав Могильников, Алина Насибуллина, Владимир Канухин и многие другие.

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Роман Михайлов

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Марк Эйдельштейн

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Александра Киселева

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Чингиз Гараев

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Ярослав Могильников

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Владимир Канухин

Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин
фото: Роман Михайлов, Александра Киселева, Чингиз Гараев, Марк Эйдельштейн и Алина Насибуллина

Фильм «Жар-птица» выйдет в прокат 20 марта.

«Жар-птица». Тизер-трейлер
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обсуждение >>
№ 8
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:16
... Мнение "никакое", трудно связать пару слов, чтобы описать фильм. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 17:29
Не особо хочется смотреть фильм про мать, которая переключилась на индийскую секту и идет себя среди "высших сил". читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   20.03.2025 - 15:46
Как вам мнение о Жар-птице.?))) Кино, которое и врагу не пожелаешь. читать далее>>
№ 5
Алена Борзова (Екатеринбург)   19.03.2025 - 23:43
... а вам какая забота? читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 13:35
... Этого феномена ищут в вооруженных силах. Давно не появлялся в военкомате, но не побоялся приехать домой. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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фильмы
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Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин фотографии
Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин фотографии
Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин фотографии
Телепорт: Марк Эйдельштейн, Ярослав Могильников и Владимир Канухин фотографии
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