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Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович

18 марта
2025 год

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18 марта 2025
16 марта в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера семейной картины «Пальма 2». Фильм зрителям представили актёры Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерия Фёдорович, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и другие.

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Валерия Федорович

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Игорь Хрипунов

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Александр Домогаров-младший, Владимир Ильин и Виктор Добронравов

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Леонид Басов

Среди гостей премьеры были Леонид Якубович, Дарья Мороз, Ирина Безрукова, Фёдор Добронравов, Нана Муштакова и другие.

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Ирина Безрукова

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Дарья Мороз

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Леонид Якубович

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Фёдор Добронравов

Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович
фото: Нана Муштакова

«Пальма 2» в прокате с 20 марта 2025 года.

«Пальма-2». Трейлер №2
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Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович фотографии
Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович фотографии
Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович фотографии
Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович фотографии
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