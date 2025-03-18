Медведь на Пальме: Дарья Мороз, Фёдор Добронравов и Леонид Якубович

Лайфстайл
Режиссёр предложила роль секунданта Ксении Собчак
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Новое прочтение легендарного дома
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Актёр лично проявил инициативу
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Удалось ли хиту удивить в финале — и можно ли теперь спать спокойно?
Новости кино
Детективная драма выйдет на Иви 18 марта
Спутник телезрителя
17 марта, 23:30, ТВ-3
Интервью
Режиссер «Ину-о: Рождение легенды» — о том, почему полезно работать с теми, кто мыслит не так, как ты
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Завершились съемки четырехсерийного проекта ТВ-3
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