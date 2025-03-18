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«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге

18 марта
2025 год

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18 марта 2025
В рамках продвижения фильма «Белоснежка» исполнившая роль злой мачехи израильская актриса Галь Гадот побывала на шоу Джимми Киммела, где рассказала о перенесённой операции на мозге.

«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге

Это случилось год назад, когда Галь была беременна четвёртым ребёнком на позднем сроке. «Я тогда внезапно поняла, что значит быть напуганной до смерти. Я говорю об этом только потому, что я считаю это очень важным — мало ли кто окажется в схожей ситуации. У меня был тромб в мозге. И он был огромный. На самом деле их было три. У меня были дикие головные боли на протяжении трёх недель. Я ходила по врачам, всяким неврологам… За своё здоровье надо бороться. Наше тело посылает нам сигналы. И надо на них реагировать. Уж лучше перестраховаться. Врачи говорили, что это могут быть мигрени из-за гормонов и всё такое. И потом через три недели жутких головных болей моя мама сказала: «Тебе надо провериться немедленно. Иди и сделай МРТ». Я сделала, он нашли эту ужасную штуку, и мы ринулись в больницу. Они сразу же вызвали преждевременные роды и мне сделали тромбэктомию. Они мне жизнь спасли», — резюмировала актриса, ещё раз повторив, что уж лучше прослыть ипохондриком и не стесняться доставать врачей, чем проморгать серьёзное заболевание.

«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге
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обсуждение >>
№ 8
Киноман1985   22.03.2025 - 13:38
Плохо, когда в таком возрасте уже тромбы( Надо не языком молоть, а делать обследование чаще. Денег хватает идти и сдавать анализы. читать далее>>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:26
... Гальдот побежала когда уже не возможно было, как зубная боль. И так не понятно что делал 3 недели. Знаю по себе головную боль сложно терпеть даже слабую. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   20.03.2025 - 17:25
... Ну суть и итог один - главное, что всё удачно закончилось, а могло иначе, если бы Гадот не прислушалась к своему организму. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 13:16
... немного не так. вначале вызвали роды, а потом сделали операцию. никто не будет делать такие операции во время беременности. читать далее>>
№ 4
Angelika77   18.03.2025 - 20:04
Гадот вообще крупно повезло, что всё закончилось именно так, счастливо. Не многие будут вот так досконально "стучаться" до врачей, чтоб обследоваться. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге фотографии
«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге фотографии
«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге фотографии
«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге фотографии
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