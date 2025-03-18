«За своё здоровье надо бороться»: Галь Гадот рассказала об операции на мозге

В рамках продвижения фильма «Белоснежка»
исполнившая роль злой мачехи израильская актриса Галь Гадот
побывала на шоу Джимми Киммела
, где рассказала о перенесённой операции на мозге.
Это случилось год назад, когда Галь была беременна четвёртым ребёнком на позднем сроке. «Я тогда внезапно поняла, что значит быть напуганной до смерти. Я говорю об этом только потому, что я считаю это очень важным — мало ли кто окажется в схожей ситуации. У меня был тромб в мозге. И он был огромный. На самом деле их было три. У меня были дикие головные боли на протяжении трёх недель. Я ходила по врачам, всяким неврологам… За своё здоровье надо бороться. Наше тело посылает нам сигналы. И надо на них реагировать. Уж лучше перестраховаться. Врачи говорили, что это могут быть мигрени из-за гормонов и всё такое. И потом через три недели жутких головных болей моя мама сказала: «Тебе надо провериться немедленно. Иди и сделай МРТ». Я сделала, он нашли эту ужасную штуку, и мы ринулись в больницу. Они сразу же вызвали преждевременные роды и мне сделали тромбэктомию. Они мне жизнь спасли»
, — резюмировала актриса, ещё раз повторив, что уж лучше прослыть ипохондриком и не стесняться доставать врачей, чем проморгать серьёзное заболевание.
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