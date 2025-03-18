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Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

18 марта
2025 год

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18 марта 2025
53-летний актёр Джастин Теру (наиболее известный как "бывший муж Дженнифер Энистон") и его возлюбленная, 30-летняя актриса Николь Брайдон Блум сыграли скромную свадьбу в Мексике. А узнали мы об этом сначала благодаря папарацци, которые застукали актёров во время свадебной фотосессии на пляже. С комментариями и официальными подтверждениями молодожёны не спешили, уступив право первой ночи журналу «Vogue». На страницах которого появился подробный фотоотчёт и трогательный, полный символизма рассказ знакомства Джастина и Николь.

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Актёров познакомила общая подруга Луиза Джейкобсон (партнёрша Николь по сериалу «Позолоченный век») на вечеринке в одном из баров на Манхэттене. «После вечеринки группа людей отправилась выпить в местечке поблизости. Тогда в Нью-Йорке были аномальные холода, и Джастин любезно предложил мне свои перчатки, которые я с благодарностью приняла и сразу же вернула, как только мы вернулись в помещение», — вспоминает Николь.

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

На следующее утро Николь получила от Джастина сообщение: актёр прислал ей фотографию бриллиантового кольца и спросил, не её ли эта вещь. «На фотографии Джастин держал моё маленькое бриллиантовое кольцо, которое я, как я думала, потеряла прошлым вечером. Оказалось, что оно соскользнуло с моей окоченевшей руки, когда я снимала перчатки и вернула их Джастину. Когда следующим утром Джастин надевал перчатки, кольцо оказалось на его пальце. Он любит шутить, что я сделала ему предложение в первый же вечер нашего знакомства».

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Джастин долго думал, что Николь оставила кольцо намеренно. «Я был уверен, что это уловка. Но теперь, когда я знаю Николь, я понимаю, что это была чистая случайность. Сколько украшений, сумок и курток она оставляла в разных местах - не счесть».

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Через полтора года после начала романа Джастин сделал Николь предложение руки и сердца во время отпуска в Италии. Актёры не стали затягивать помолвку (с Дженнифер Энистон Теру был помолвлен три года, прежде, чем поженились) и связали себя узами брака в прошедшие выходные в маленьком, но очень симпатичном отеле в Мексике. «Мы провели весь февраль 2024 года в Мексике и влюбились в этот шикарный, но неброский отель. Когда я впервые ступила на их тропу, которая вела через джунгли к голубому океану, я поняла, что я нахожусь в удивительном самобытном, уединённом месте, полном умиротворения. Так что когда мы думали о месте для свадьбы, выбор был очевиден».

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Актёры обменялись клятвами на берегу океана, а по вечерам их празднество освещала полная луна. Среди гостей молодожёнов были Джимми Киммел, Бен Стиллер с женой Кристин Тэйлор, Пол Радд, Бини Фелдштейн и Элиот Самнер.

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике
фото: Джастин Теру и Джимми Киммел

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике
фото: Бини Фелдштейн

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике
фото: Элиот Самнер

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике
фото: Пол Радд и Джастин Теру

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике
фото: Бен Стиллер, Джимми Киммел, Кристин Тейлор и Молли Макнирни
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обсуждение >>
№ 8
Igor D.88   31.03.2025 - 13:40
Луиза Джейкобсон получше. Мне очень нравится меленькое невинное личико актрисы читать далее>>
№ 7
Мария_2191   22.03.2025 - 20:44
Вроде на первый взгляд свадьба кажется не пышной, всё скромно, оригинально, без шума и блёсток. Но чего-то мне кажется что как раз такие мероприятия стоят намного дороже, чем те, которые громко озвучиваются... читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:14
... Надеюсь это брак Теру продлится дольше, чем с Энистон. А то взяли моду жениться-разводиться. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:15
Пара красивая, счастливые такие, так и не скажешь что Джастину уже скоро на пенсию. Видимо молодая невеста придаёт сил и энергии. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   19.03.2025 - 13:20
... Хорошая парочка. Джастин известный актер, у нас может и не все знают, но в мире он явно звездный актер. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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фильмы
Позолоченный век

фотографии >>
Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике фотографии
Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике фотографии
Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике фотографии
Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике фотографии
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