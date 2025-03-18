Джастин Теру и Николь Брайдон Блум сыграли свадьбу в Мексике

53-летний актёр Джастин Теру (наиболее известный как "бывший муж Дженнифер Энистон") и его возлюбленная, 30-летняя актриса Николь Брайдон Блум сыграли скромную свадьбу в Мексике. А узнали мы об этом сначала благодаря папарацци, которые застукали актёров во время свадебной фотосессии на пляже. С комментариями и официальными подтверждениями молодожёны не спешили, уступив право первой ночи журналу «Vogue». На страницах которого появился подробный фотоотчёт и трогательный, полный символизма рассказ знакомства Джастина и Николь.
Актёров познакомила общая подруга Луиза Джейкобсон (партнёрша Николь по сериалу «Позолоченный век») на вечеринке в одном из баров на Манхэттене. «После вечеринки группа людей отправилась выпить в местечке поблизости. Тогда в Нью-Йорке были аномальные холода, и Джастин любезно предложил мне свои перчатки, которые я с благодарностью приняла и сразу же вернула, как только мы вернулись в помещение», — вспоминает Николь.
На следующее утро Николь получила от Джастина сообщение: актёр прислал ей фотографию бриллиантового кольца и спросил, не её ли эта вещь. «На фотографии Джастин держал моё маленькое бриллиантовое кольцо, которое я, как я думала, потеряла прошлым вечером. Оказалось, что оно соскользнуло с моей окоченевшей руки, когда я снимала перчатки и вернула их Джастину. Когда следующим утром Джастин надевал перчатки, кольцо оказалось на его пальце. Он любит шутить, что я сделала ему предложение в первый же вечер нашего знакомства».
Джастин долго думал, что Николь оставила кольцо намеренно. «Я был уверен, что это уловка. Но теперь, когда я знаю Николь, я понимаю, что это была чистая случайность. Сколько украшений, сумок и курток она оставляла в разных местах - не счесть».
Через полтора года после начала романа Джастин сделал Николь предложение руки и сердца во время отпуска в Италии. Актёры не стали затягивать помолвку (с Дженнифер Энистон Теру был помолвлен три года, прежде, чем поженились) и связали себя узами брака в прошедшие выходные в маленьком, но очень симпатичном отеле в Мексике. «Мы провели весь февраль 2024 года в Мексике и влюбились в этот шикарный, но неброский отель. Когда я впервые ступила на их тропу, которая вела через джунгли к голубому океану, я поняла, что я нахожусь в удивительном самобытном, уединённом месте, полном умиротворения. Так что когда мы думали о месте для свадьбы, выбор был очевиден».
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