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Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко

19 марта
2025 год

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19 марта 2025
18 марта состоялась премьера нового клипа Вани Дмитриенко на песню "Цветаева", в котором роль возлюбленной лирического героя досталась 15-летней Анне Пересильд.

Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко

Ранее опубликованные кадры со съёмок клипа, на которых Пересильд обнимается с Дмитриенко, предсказуемо спровоцировали слухи о романе артистов. И пытливые онлайн-детективы бросились изучать соцсети Ани и Вани в поисках зыбких подтверждений в виде смайликов и комментариев. А юные артисты, в свою очередь, потчевали публику хлебными крошками из намёков и новых фотографий. Но правда в том, что это была всего лишь совместная работа.

Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко
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обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   22.03.2025 - 13:34
Не упускает никакой возможности. Молодая, много сил, энергии бегать по стране и сниматься. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:20
Вот с чего нужно начинать. Сниматься в клипах своих сверстников. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 18:58
Какие исполнители, такие и клипы - мне лично трудно понять нынешние тренды. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   19.03.2025 - 19:08
В который раз убеждаюсь, что девочка очень рано начинает взрослеть. Зачем так спешить и поддаваться моде? Посмотрев на последнее фото у меня сложилось такое впечатление, что Пересильд в клипе чуть ли не... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко фотографии
Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко фотографии
Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко фотографии
Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко фотографии
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