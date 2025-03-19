Анна Пересильд снялась в клипе Вани Дмитриенко

18 марта состоялась премьера нового клипа Вани Дмитриенко
на песню "Цветаева"
, в котором роль возлюбленной лирического героя досталась 15-летней Анне Пересильд
.
Ранее опубликованные кадры со съёмок клипа, на которых Пересильд обнимается с Дмитриенко, предсказуемо спровоцировали слухи о романе артистов. И пытливые онлайн-детективы бросились изучать соцсети Ани и Вани в поисках зыбких подтверждений в виде смайликов и комментариев. А юные артисты, в свою очередь, потчевали публику хлебными крошками из намёков и новых фотографий. Но правда в том, что это была всего лишь совместная работа.
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