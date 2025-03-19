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«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко

19 марта
2025 год

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19 марта 2025
Юлия Меньшова стала гостьей нового выпуска «Интересного подкаста», в эфире которого (по просьбе ведущего) поделилась своим мнением о «феномене» Людмилы Гурченко. По словам Юлии, Гурченко была нетипичной для советского кино артисткой и ,судя по всему, обладала не только актёрскими и вокальными талантами, но и маркетинговым чутьём.

«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко

«Она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в её судьбе не было ничего уникального. Это частый случай, когда ты взлетаешь, а потом… Об этом снят великолепный фильм Глеба Панфилова «Начало» — он ровно про это. Это частая судьба актрис. Но как-то мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать эту тему: что она большая жертва, и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней.

«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко

В-третьих, я думаю, что она была очень не похожа на советскую артистку, потому что она обожала перья, блёстки, весь этот шоу-бизнес, который был не свойственен советскому искусству. Он потом появился в 90-е, но Людмила Марковна открыла эту дорогу чуть пораньше. Она действительно была великолепна в этом жанре. Кроме всего прочего, она была одной из первых актрис, которая пела и которая пробивала себе соответствующие роли… Она не могла пробивать себе мюзиклы, это было не очень у нас распространено. Но у неё была замечательная телевизионная работа «Песни о войне». Дивная совершенно. Ко всему прочему, она написала две книги. Она была необычная, поэтому она привлекла к себе внимание».
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№ 27
Ира Агеева   22.03.2025 - 23:16
... Я не Вам комментировала ,незнаю как получилось что это у Вас дискуссией. Практичная базарная кумушка с психологией потребителя и стереотипностью мышления А Вы милая поддерживая женщину которая судачит... читать далее>>
№ 26
Мария_2191   22.03.2025 - 20:34
Мне кажется, что Меньшова реально перестаралась с комментариями в адрес Гурченко. Попробовала б сама пройти такой путь без поддержки отца, с нуля, тогда б посмотрели чего смогла бы добиться. читать далее>>
№ 25
Алексинс   22.03.2025 - 20:13
... А иногда лучше промолчать, как и некоторым здесь. Опыт Л. Гурченко может пригодится молодым. Людмила Гурченко действительно начинала с нуля, и все что проживала в жизни, переносила ярко в роли, от... читать далее>>
№ 24
Грушенька Смородина   22.03.2025 - 15:26
... М-да)) Варлей особенно) Открыла подкаст - да, она так дословно и сказала: "раскачать тему")) смешно) читать далее>>
№ 23
Сар-Герел (Элиста)   22.03.2025 - 12:20
... Да. ... Если ЮМ преувеличила, то немного. Малость грубовато получилось. читать далее>>
Всего сообщений: 27
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«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко фотографии
«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко фотографии
«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко фотографии
«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко фотографии
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