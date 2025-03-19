«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко

Юлия Меньшова
стала гостьей нового выпуска «Интересного подкаста»
, в эфире которого (по просьбе ведущего) поделилась своим мнением о «феномене» Людмилы Гурченко
. По словам Юлии, Гурченко была нетипичной для советского кино артисткой и ,судя по всему, обладала не только актёрскими и вокальными талантами, но и маркетинговым чутьём.
«Она много рассказывала о себе как о жертве обстоятельств. Хотя в её судьбе не было ничего уникального. Это частый случай, когда ты взлетаешь, а потом… Об этом снят великолепный фильм Глеба Панфилова «Начало» — он ровно про это. Это частая судьба актрис. Но как-то мне кажется, Людмила Марковна сумела раскачать эту тему: что она большая жертва, и как несправедлива была к ней судьба. Во-вторых, я думаю, что она истово любила свою профессию и себя в ней.
В-третьих, я думаю, что она была очень не похожа на советскую артистку, потому что она обожала перья, блёстки, весь этот шоу-бизнес, который был не свойственен советскому искусству. Он потом появился в 90-е, но Людмила Марковна открыла эту дорогу чуть пораньше. Она действительно была великолепна в этом жанре. Кроме всего прочего, она была одной из первых актрис, которая пела и которая пробивала себе соответствующие роли… Она не могла пробивать себе мюзиклы, это было не очень у нас распространено. Но у неё была замечательная телевизионная работа «Песни о войне». Дивная совершенно. Ко всему прочему, она написала две книги. Она была необычная, поэтому она привлекла к себе внимание»
.
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