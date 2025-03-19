«Ей удалось раскачать тему жертвы»: Юлия Меньшова о феномене популярности Людмилы Гурченко

что почитать?

«Свет»: На прощанье — ни звука

Популярной советской актрисе было 85 лет

«Саботаж»: Седина в голову - бес в ребро

Комедия с балабановскими мотивами в Мексике

Ужасные и прекрасные: 5 злодеек из фильмов Disney

Интервью

Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»

Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится