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«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно

2 марта
2025 год

Лайфстайл >>
2 марта 2025
В декабре прошлого года Гела Месхи поделился фотографией, на которой он целует довольную Наталью Земцову в волосы. В прошлом у пары уже был короткий роман, поэтому в снимке легко угадывалось публичное заявление о воссоединении. Однако спустя два месяца в интервью Кино-театру.Ру Наталья заявила, что её сердце снова свободно.

«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно

«Мне кажется, сейчас от женщин все вдруг стали требовать быть мягче и женственнее, при этом мы воспитаны в жестких условиях. Моя мама все детство меня учила, что мне никто не поможет и я все должна делать сама – быть бойцом, одиноким волком. Порой хочется быть послабее, но пока нет такой возможности. Наверное, должен встретиться мужчина, который позволит чуть-чуть разгрузить себя. Но я не знаю, где такие мужчины водятся, я пока такого не нашла», — неожиданно призналась актриса.
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№ 6
Angelika77   4.03.2025 - 11:33
... да, но вот с таким подходом Земцовой будет тяжело встретить "достойного" её молодого человека. Очень придирчиво будет выбирать. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   3.03.2025 - 18:03
Как-то так и надо жить. Чтобы не сидеть на крепком плече, а потом трястись и думать, как бы не остаться одной без всего. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   2.03.2025 - 19:00
Земцова точно ответила: "я бы могла стать мягче и женственней, но пока не на кого опереться. Не встретила такого мужчину, за спиной которого можно будет просто спрятаться и был в полной защите". читать далее>>
№ 3
alexkotov   2.03.2025 - 17:35
Очередная "интересная" история из цикла, о похождениях очередной многоразовой промежности. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   2.03.2025 - 17:32
Мне вот интересно замуж выходить очень вот надо, даже если лёгкий флирт. Или ей сказали, что в постель только после регистрации. Или у неё хоббя такая, коллекционировать печати в паспорте. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно фотографии
«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно фотографии
«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно фотографии
«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно фотографии
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