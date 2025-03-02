«Мама учила быть бойцом, одиноким волком»: Наталья Земцова призналась, что её сердце снова свободно

В декабре прошлого года Гела Месхи поделился
фотографией, на которой он целует довольную Наталью Земцову
в волосы. В прошлом у пары уже был короткий роман, поэтому в снимке легко угадывалось публичное заявление о воссоединении. Однако спустя два месяца в интервью Кино-театру.Ру
Наталья заявила, что её сердце снова свободно.
«Мне кажется, сейчас от женщин все вдруг стали требовать быть мягче и женственнее, при этом мы воспитаны в жестких условиях. Моя мама все детство меня учила, что мне никто не поможет и я все должна делать сама – быть бойцом, одиноким волком. Порой хочется быть послабее, но пока нет такой возможности. Наверное, должен встретиться мужчина, который позволит чуть-чуть разгрузить себя. Но я не знаю, где такие мужчины водятся, я пока такого не нашла
», — неожиданно призналась актриса.
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