«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств

В преддверии «Оскара»
, который пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, Юра Борисов
пообщался с шоувумен Амилией Димолденберг
. За бранчем они обсудили
, возможно ли встретить вторую половинку в стриптиз-клубе, как это произошло у главной героини фильма «Анора
».
«Я думаю, что любовь повсюду. И ты можешь найти ее, где угодно. Даже в туалете. Даже в туалете, да. Потому что если это настоящая любовь, то почему нет?..»
, — ответил Юра. Димольденберг также спросила, как актёр относится к тому, что режиссёр «Аноры» Шон Бейкер
сравнил его с Райаном Гослингом
. «Ну, не знаю»
, — отреагировал Борисов, на что Амелия начала объяснять, что это был комплимент: «Это что-то вроде сердцееда. Может, для этого нет слова, но это комплимент. Человек, которого любят и хотят с ним встречаться, но никогда не смогут»
, — пошутила она, явно имея в виду ажиотаж вокруг персоны Борисова в соцсетях. Также Юра признался, что в случае победы отдаст статуэтку на хранение своей маме — «как и всё остальное»: «Это важно для неё
», — объяснил Борисов.
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