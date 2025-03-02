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«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств

2 марта
2025 год

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2 марта 2025
В преддверии «Оскара», который пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник, Юра Борисов пообщался с шоувумен Амилией Димолденберг. За бранчем они обсудили, возможно ли встретить вторую половинку в стриптиз-клубе, как это произошло у главной героини фильма «Анора».

«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств

«Я думаю, что любовь повсюду. И ты можешь найти ее, где угодно. Даже в туалете. Даже в туалете, да. Потому что если это настоящая любовь, то почему нет?..», — ответил Юра. Димольденберг также спросила, как актёр относится к тому, что режиссёр «Аноры» Шон Бейкер сравнил его с Райаном Гослингом. «Ну, не знаю», — отреагировал Борисов, на что Амелия начала объяснять, что это был комплимент: «Это что-то вроде сердцееда. Может, для этого нет слова, но это комплимент. Человек, которого любят и хотят с ним встречаться, но никогда не смогут», — пошутила она, явно имея в виду ажиотаж вокруг персоны Борисова в соцсетях. Также Юра признался, что в случае победы отдаст статуэтку на хранение своей маме — «как и всё остальное»: «Это важно для неё», — объяснил Борисов.
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обсуждение >>
№ 9
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:46
А где встретил свою любовь сам Юра, он не рассказал? Вряд ли в туалете (чего-то я так думаю). читать далее>>
№ 8
Эльнинья   3.03.2025 - 21:53
... Он не красавчик, а жена - она уже жена. Не все красавицы в этом мире. Он просто влез в нужную западную нишу. Очень надеюсь, что у Борисова есть совесть и он не начнёт о своём народе гадости говорить,... читать далее>>
№ 7
Эльнинья   3.03.2025 - 21:46
... Смешно всё это! Про запах... Вроде бы живём в современном мире, где людям доступно два раза в день принимать душ, но утром в метро так от некоторых особей воняет, что даже не знаю как с ними может... читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   3.03.2025 - 13:23
Для Борисова такое интервью видимо впервой, как-то сдержанно он промямлил на вопросы. Не смог полностью раскрыться. читать далее>>
№ 5
Igor D.88   3.03.2025 - 12:19
Не зря говорят, что твой или не твой человек определяется по запаху. Должно нравится как пахнет будущая вторая половинка. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств фотографии
«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств фотографии
«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств фотографии
«Ты можешь найти любовь даже в туалете»: Юра Борисов о силе настоящих чувств фотографии
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