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Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов

2 марта
2025 год

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2 марта 2025
По традиции номинанты на «Оскар» получают подарочные пакеты перед торжественной церемонией. В этом году стоимость каждого такого пакета под названием «Побеждают все» составила 216 тысяч долларов, сообщает El Pais.

Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов

В пакеты этого года вошли услуги по восстановлению дома после пожара в Голливуде, помощь с ипотекой и ремонтом. А компания Maison Construction предоставит 50 000 долларов на строительство здания ― это самый дорогой подарок в этом году. Его можно передать жертве пожаров. Также среди самых дорогих позиций — это четыре ночи на Мальдивах в отеле со спа-салоном и процедурами или пять ночей в отеле в горах Шри-Ланки. Получатели подарков также смогут заказать частное шоу от иллюзиониста Карла Кристмана. Или получить трехмесячное сотрудничество с компанией по генетическому тестированию, специалисты которой помогут номинанту изучить его родословную.

Среди других подарков — сертификаты на липосакцию, бутылка чилийского вина, бальзамы для губ, тоник для лица, устройство для улучшения сна, пакет кренделей, попкорн, коробка чая, персонализированные конфеты и печенья, подсвечники ручной работы, сервировочные доски, подушки, одежда для собак, веганские духи и кожаные сумки, пачка самокруток с марихуаной (легальных в Калифорнии).

Хоть подарочные пакеты называются «Побеждают все», получат их не все номинанты на «Оскар»: презенты вручат 10 претендентам на лучшую мужскую и лучшую женскую роль, 10 номинантам на лучшие мужскую и женскую роль второго плана, а также 5 участникам категории «Лучший режиссер». Это значит, что Юра Борисов подарочный пакет тоже получит.
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обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   9.03.2025 - 20:56
... Или набор шампуней)))Вот это была бы умора. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   7.03.2025 - 21:43
... А чего вы сразу за Юру? Мало ли кому то подарят, может липосакция нужна кому-то, откуда вы знаете? А Юре и так марш лысых мужиков устроили. читать далее>>
№ 5
Angelika77   4.03.2025 - 11:31
... Согласна. Ну я так понимаю, это типа "сувенирные" подарки, особой стоимости в них нет для таких звёзд. Хотя для наших даже отдых на Мальдивах и то за счастье будет. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   2.03.2025 - 18:55
Ну и как же мы не могли упомянуть Борисова. Такое ощущение, что без него не проходит ни одна новость. Может крендельков получит в качестве поощрения. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 18:51
Не масло с сахаром. Уже хорошо. Помадки, блеск для губ выглядит дешево, для таких людей. Даже путевки на Мальдивы. Для них не проблема туда съездить. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов фотографии
Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов фотографии
Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов фотографии
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