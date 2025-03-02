Липосакция, отдых на Мальдивах и марихуана: Номинанты «Оскара» получат подарки стоимостью более 200 тысяч долларов

По традиции номинанты на «Оскар»
получают подарочные пакеты перед торжественной церемонией. В этом году стоимость каждого такого пакета под названием «Побеждают все» составила 216 тысяч долларов, сообщает
El Pais.
В пакеты этого года вошли услуги по восстановлению дома после пожара в Голливуде, помощь с ипотекой и ремонтом. А компания Maison Construction предоставит 50 000 долларов на строительство здания ― это самый дорогой подарок в этом году. Его можно передать жертве пожаров. Также среди самых дорогих позиций — это четыре ночи на Мальдивах в отеле со спа-салоном и процедурами или пять ночей в отеле в горах Шри-Ланки. Получатели подарков также смогут заказать частное шоу от иллюзиониста Карла Кристмана
. Или получить трехмесячное сотрудничество с компанией по генетическому тестированию, специалисты которой помогут номинанту изучить его родословную.
Среди других подарков — сертификаты на липосакцию, бутылка чилийского вина, бальзамы для губ, тоник для лица, устройство для улучшения сна, пакет кренделей, попкорн, коробка чая, персонализированные конфеты и печенья, подсвечники ручной работы, сервировочные доски, подушки, одежда для собак, веганские духи и кожаные сумки, пачка самокруток с марихуаной (легальных в Калифорнии).
Хоть подарочные пакеты называются «Побеждают все», получат их не все номинанты на «Оскар»: презенты вручат 10 претендентам на лучшую мужскую и лучшую женскую роль, 10 номинантам на лучшие мужскую и женскую роль второго плана, а также 5 участникам категории «Лучший режиссер». Это значит, что Юра Борисов
подарочный пакет тоже получит.
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