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Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн

2 марта
2025 год

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2 марта 2025
Прямо перед торжественной церемонией вручения премии «Оскар», которая состоится уже этой ночью, звёзды в очередной раз получили возможность пожелать друг другу удачи на вечеринках, организованных модными брендами. На традиционном ужине Chanel можно было увидеть Деми Мур, Лили-Роуз Депп, Эль Фаннинг, Джорджину Чапман, Эдриана Броуди, Себастьяна Стена, Хайди Клум и многих других.

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Лили-Роуз Депп

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Деми Мур

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Эль Фаннинг

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Эдриан Броуди

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Джорджина Чапман

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Себастиан Стэн

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Дакота Фаннинг

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Хайди Клум

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Джадд Апатоу и Мод Апатоу

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Мик Джаггер и Мелани Хэмрик

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Натали Эммануэль

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Ким Кардашьян

А на вечеринке, организованной Giorgio Armani, собрались Юра Борисов, Анна Шевчук, Марк Эйдельштейн, Эйса Гонсалес и другие.

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Эйса Гонсалес

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Натали Эммануэль

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Сара Сампайо

Также Марк Эйдельштейн засветился на вечеринке Saint Laurent x Vanity Fair, где также были Зои Кравиц, Оливия Уайлд, Джоди Тёрнер-Смит.

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Марк Эйдельштейн

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Зои Кравиц

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Оливия Уайлд

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Джоди Тёрнер-Смит

А на вечере агентства талантов CAA можно было увидеть Дженнифер Лопес, Джейн Фонда, Зои Дешанель.

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Дженнифер Лопес и Джейн Фонда

Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн
фото: Зои Дешанель и Джонатан Скотт
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обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   8.03.2025 - 19:55
Посмотрела на наряды представительниц слабого пола, так и выбрать то не из чего, одно убожество. Понравилось только как Джорджина Чапман одета, элегантно и дорого. читать далее>>
№ 6
Peter Lerner (Ithaca)   5.03.2025 - 02:03
Только похвалил (красную дорожку "Оскара"), а тут они, кто в лес, а кто по дрова. Впрочем, Натали Эммануэль №2 -- хорошо. Не люблю голых платьев, но какая-то Тернер-Смит выглядит в нем вполне... читать далее>>
№ 5
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   4.03.2025 - 18:45
Маркуша прелесть) читать далее>>
№ 4
Angelika77   4.03.2025 - 11:29
... если бы не такие родители то "самой", как вы выразились, ей бы было гораздо труднее или возможно вообще НЕ реально пробиться в мир моды и кино. читать далее>>
№ 3
alexkotov   3.03.2025 - 13:41
... Но она не просто «дочь звёздных родителей» — девушка сама проложила себе путь к славе, став моделью, актрисой и одной из самых обсуждаемых персон Голливуда. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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фотографии >>
Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн фотографии
Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн фотографии
Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн фотографии
Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн фотографии
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