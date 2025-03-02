Перед «Оскаром»: Лили-Роуз Депп, Дженнифер Лопес и Марк Эйдельштейн

Прямо перед торжественной церемонией вручения премии «Оскар», которая состоится уже этой ночью, звёзды в очередной раз получили возможность пожелать друг другу удачи на вечеринках, организованных модными брендами. На традиционном ужине Chanel можно было увидеть Деми Мур
, Лили-Роуз Депп
, Эль Фаннинг
, Джорджину Чапман
, Эдриана Броуди
, Себастьяна Стена
, Хайди Клум
и многих других.
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Деми Мур
фото: Эль Фаннинг
фото: Эдриан Броуди
фото: Джорджина Чапман
фото: Себастиан Стэн
фото: Дакота Фаннинг
фото: Хайди Клум
фото: Джадд Апатоу и Мод Апатоу
фото: Мик Джаггер и Мелани Хэмрик
фото: Натали Эммануэль
фото: Ким Кардашьян
А на вечеринке, организованной Giorgio Armani, собрались Юра Борисов
, Анна Шевчук
, Марк Эйдельштейн
, Эйса Гонсалес
и другие.
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
фото: Эйса Гонсалес
фото: Натали Эммануэль
фото: Сара Сампайо
Также Марк Эйдельштейн засветился на вечеринке Saint Laurent x Vanity Fair, где также были Зои Кравиц
, Оливия Уайлд
, Джоди Тёрнер-Смит
.
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Зои Кравиц
фото: Оливия Уайлд
фото: Джоди Тёрнер-Смит
А на вечере агентства талантов CAA можно было увидеть Дженнифер Лопес
, Джейн Фонда
, Зои Дешанель
.
фото: Дженнифер Лопес и Джейн Фонда фото: Зои Дешанель и Джонатан Скотт
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