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Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

20 марта
2025 год

Лайфстайл >>
20 марта 2025
Пока Юра Борисов собирал букет из номинаций-пустоцветов, менее обласканный западной критикой (но привеченный глянцем) Марк Эйдельштейн обеспечивал себя работой на ближайшие несколько лет.

Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

Актёр уже получил главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». А на днях стало известно, что Марк подписал контракт с крупнейшим американским агентством WME, сотрудничающим со звёздами калибра Анджелины Джоли и Блейк Лайвли.

Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

Даже если у Марка не сложится с работой в кино, он всегда может преуспеть в рекламе: агентство будет представлять его интересы во всех сферах. Единственное, что может помешать всему этому великолепию — весенний призыв.
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обсуждение >>
№ 8
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:17
Кажись, у Борисова всё равно "букет" поярче. Работы хоть отбавляй, и заприметил Голливуд. А Марику придётся довольствоваться разве что позированием на камеру, пусть и не дешёвым. читать далее>>
№ 7
Rimma (Гибралтар)   22.03.2025 - 23:37
Получит рабочую визу и прощайте, весенний призыв с магистратурой. На то и был расчёт - свалить. ... Не таких уж и "пустоцветов". Юрик, благодаря номинациям, солидности добрал. Как Петька Ручечник... читать далее>>
№ 6
Киноман1985   22.03.2025 - 13:24
Хотелось узнать условия контракта. Большие суммы сверкают, не придется продать душу дьяволу, посещать сомнительные вечеринки в духе p.diddy. читать далее>>
№ 5
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   21.03.2025 - 20:50
Умница Марк, все успевает) читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 18:57
... Только бы он не ставил "пальцы веером, а сопли пузырями". А то всякое может произойти - наденет корону и поминай как звали. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME фотографии
Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME фотографии
Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME фотографии
Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME фотографии
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