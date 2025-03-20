Марк Эйдельштейн подписал контракт с голливудским агентством WME

Пока Юра Борисов
собирал букет из номинаций-пустоцветов, менее обласканный западной критикой (но привеченный глянцем
) Марк Эйдельштейн
обеспечивал себя работой на ближайшие несколько лет.
Актёр уже получил главную роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит»
. А на днях стало известно, что Марк подписал контракт с крупнейшим американским агентством WME, сотрудничающим со звёздами калибра Анджелины Джоли
и Блейк Лайвли
.
Даже если у Марка не сложится с работой в кино, он всегда может преуспеть в рекламе: агентство будет представлять его интересы во всех сферах.
Единственное, что может помешать всему этому великолепию — весенний призыв
.
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