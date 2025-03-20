Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

20 марта
2025 год

Лайфстайл >>
20 марта 2025
На днях в парижском театре «Эберто» состоялась премьера нового спектакля Ренаты Литвиновой «Священное чудовище» (в оригинале «Monstre sacre»). Это уже вторая после «Кактуса» постановка Литвиновой в эмиграции, сделанная в сотрудничестве с верными единомышленниками — композитором Земфирой (внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 10.02.23) и художником по костюмам Демной Гвасалией. Премьеру посетили Наталья Водянова, композитор Кирилл Рихтер и историк моды и экс-телеведущий Александр Васильев, также обосновавшийся в Париже.

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

Своими впечатлениями о спектакле Васильев поделился в запретграме, отметив, что театр был полон почитателей таланта Литвиновой, съехавшихся из разных городов Европы. «Премьершу буквально завалили цветами, такой шквал любви я наблюдал лишь в Париже на спектаклях Майи Плисецкой».

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

Жанр спектакля Васильев обозначил как «современный трагифарс с элементами автобиографии» и особенно похвалил художественное оформление постановки. «Великолепные костюмы, экстраваганые парики в стиле взбудораженной Лены Лениной, напряжённая драматургия спектакля с детективной и сатирической составляющей. «Священное чудовище» — это сама Рената Литвинова, стареющая русская актриса в эмиграции, которая мечтает о роли, и словно Глория Свенсон в «Бульваре Сансет», готова убить молодого любовника. Спектакль идёт по-русски и по-французски. Я прекрасно представляю, как трудно было Ренате выучить французские тексты, стараться их произнести с верным произношением, сделать это органично.

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

Актёрский состав силён, образен и динамичен. Спектакль нуждается в обкатке и дополнительных монтировочных репетициях. Но я горд за Ренату, за её подвижничество на поприще русско-французского театра. Видел весь вечер в ней Екатерину Николаевну Рощину-Инсарову versus Иду Рубинштейн в Париже 1920-х годов; роскошный after-party c шампанским и светскими героями сегодняшнего русского Парижа завершило этот памятный вечер, искренне желаю успеха спектаклю!»

«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой
версия для печати

обсуждение >>
№ 32
Стэфани (Владимир)   24.03.2025 - 10:55
Он родился не в Париже.Та квартирка,что ему подарил сердечный французский друг,за известные заслуги-не Родина! ... читать далее>>
№ 31
Сугак Владимир (Борода)   24.03.2025 - 00:03
... Присоединяюсь, очень непонятно. читать далее>>
№ 30
Лена Ник (Красноярск)   23.03.2025 - 17:59
Крити ... Насчет работы и шо-винизма - на воре и шапка горит. По теме статьи - жалкие они оба. В Лондоне эпидемия часотки, в Париже нашествие клопов... Там им и место. читать далее>>
№ 29
Тульский парень   23.03.2025 - 16:27
Замечательная пара талантливых людей. Васильев реальный знаток моды, профи. А не ТВэшный дилетант. читать далее>>
№ 28
Лена Ник (Красноярск)   23.03.2025 - 15:50
... Это сайт и не для русофобов, за одного из которых вы решили заступиться. Зачем? По работе? В своих аккаунтах запутались? По теме - васильев еще во время своего присутствия на 1 канале умудрялся... читать далее>>
Всего сообщений: 28
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Рената Литвинова снялась для журнала Vogue и рассказала о своём новом спектакле
«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор»
персоны
Александр Васильев (XIV)Наталья ВодяноваЗемфираЛена ЛенинаРената ЛитвиноваМайя ПлисецкаяКирилл РихтерЕкатерина Рощина-ИнсароваИда РубинштейнГлория Свенсон
фильмы
Сансет бульвар

фотографии >>
«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой фотографии
«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой фотографии
«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой фотографии
«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Филипп Азаров
Елизавета Гончаренко
Иван Козловский
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Рыжков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лара Флинн Бойл
Ричард Конте
Келли ЛеБрок
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Герхард Ридманн
Бреннан Эллиотт
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram