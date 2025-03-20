«Стареющая русская актриса в эмиграции»: Александр Васильев о новом спектакле Ренаты Литвиновой

На днях в парижском театре «Эберто» состоялась премьера нового спектакля Ренаты Литвиновой «Священное чудовище»
(в оригинале «Monstre sacre»). Это уже вторая после «Кактуса»
постановка Литвиновой в эмиграции, сделанная в сотрудничестве с верными единомышленниками — композитором Земфирой
(внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 10.02.23) и художником по костюмам Демной Гвасалией
. Премьеру посетили Наталья Водянова
, композитор Кирилл Рихтер
и историк моды и экс-телеведущий Александр Васильев
, также обосновавшийся в Париже.
Своими впечатлениями о спектакле Васильев поделился в запретграме, отметив, что театр был полон почитателей таланта Литвиновой, съехавшихся из разных городов Европы. «Премьершу буквально завалили цветами, такой шквал любви я наблюдал лишь в Париже на спектаклях Майи Плисецкой».
Жанр спектакля Васильев обозначил как «современный трагифарс с элементами автобиографии» и особенно похвалил художественное оформление постановки. «Великолепные костюмы, экстраваганые парики в стиле взбудораженной Лены Лениной, напряжённая драматургия спектакля с детективной и сатирической составляющей. «Священное чудовище» — это сама Рената Литвинова, стареющая русская актриса в эмиграции, которая мечтает о роли, и словно Глория Свенсон в «Бульваре Сансет», готова убить молодого любовника. Спектакль идёт по-русски и по-французски. Я прекрасно представляю, как трудно было Ренате выучить французские тексты, стараться их произнести с верным произношением, сделать это органично.
Актёрский состав силён, образен и динамичен. Спектакль нуждается в обкатке и дополнительных монтировочных репетициях. Но я горд за Ренату, за её подвижничество на поприще русско-французского театра. Видел весь вечер в ней Екатерину Николаевну Рощину-Инсарову versus Иду Рубинштейн в Париже 1920-х годов; роскошный after-party c шампанским и светскими героями сегодняшнего русского Парижа завершило этот памятный вечер, искренне желаю успеха спектаклю!»
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