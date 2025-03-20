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Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства

20 марта
2025 год

Лайфстайл >>
20 марта 2025
Американский таблоид TMZ опубликовал новую информацию, касающуюся смерти мужа Обри Плазы Джеффа Баэны, покончившего с собой в январе этого года. Согласно источникам издания, на момент происшествия Джефф и Обри жили раздельно уже несколько месяцев.

Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства

В руки редакторов попал отчёт судмедэксперта, в котором содержится информация о сложностях в отношениях супругов. Обри и Джефф разъехались в сентябре 2024 года, причём актриса после расставания переехала в Нью-Йорк, а Джефф остался в Лос-Анджелесе. Его тело нашла женщина, занимавшаяся выгулом собак. Она пришла, как обычно, выгуливать его собаку 3 января и услышала доносящуюся из дома громкую музыку. Что показалось ей необычным. Отперев входную дверь, женщина обнаружила тело Джеффа. По словам полицейских, вечером предыдущего дня Джефф звонил Обри по телефону, а также отправил ей текстовое сообщение за три часа до своей смерти. Следов алкоголя и наркотических веществ в организме Джеффа обнаружено не было. Предсмертной записки он не оставил.

Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства

Актриса подтвердила полиции факт расставания с мужем. А также отметила, что в октябре 2024 года Джефф отпускал встревожившие её замечания, что побудило её обратиться к их общему другу с просьбой проведать Джеффа и убедиться в том, что он в порядке. После чего Джефф начал ходить к психотерапевту.
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обсуждение >>
№ 13
Igor D.88   24.03.2025 - 15:58
... так бывший муж ходил к врачу. не помогло вот в чем беда. кто теперь разберет. может есть что-то чего никто не знает. Плаза при этом не колится. читать далее>>
№ 12
Igor D.88   24.03.2025 - 15:56
... зачем спрашивать))) читать далее>>
№ 11
Helen_2025   23.03.2025 - 22:29
Знаете, после расследования вокруг PD, все эти отравления лекарствами, черная плесень и самоубийства без записки, кажутся подозрительными. читать далее>>
№ 10
carte blanche   23.03.2025 - 20:20
... Спасибо за содержательный ответ. Сама никогда бы не догадалась)) читать далее>>
№ 9
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:18
... Как зачастую и бывает, потом начинаешь кусать локти и думать, что мог всё изменить...Но увы, человека больше нет. читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства фотографии
Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства фотографии
Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства фотографии
Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства фотографии
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