Обри Плаза рассталась с мужем за несколько месяцев до его самоубийства

Американский таблоид TMZ
опубликовал новую информацию, касающуюся смерти мужа Обри Плазы Джеффа Баэны
, покончившего с собой в январе этого года
. Согласно источникам издания, на момент происшествия Джефф и Обри жили раздельно уже несколько месяцев.
В руки редакторов попал отчёт судмедэксперта, в котором содержится информация о сложностях в отношениях супругов. Обри и Джефф разъехались в сентябре 2024 года, причём актриса после расставания переехала в Нью-Йорк, а Джефф остался в Лос-Анджелесе. Его тело нашла женщина, занимавшаяся выгулом собак. Она пришла, как обычно, выгуливать его собаку 3 января и услышала доносящуюся из дома громкую музыку. Что показалось ей необычным. Отперев входную дверь, женщина обнаружила тело Джеффа. По словам полицейских, вечером предыдущего дня Джефф звонил Обри по телефону, а также отправил ей текстовое сообщение за три часа до своей смерти. Следов алкоголя и наркотических веществ в организме Джеффа обнаружено не было. Предсмертной записки он не оставил.
Актриса подтвердила полиции факт расставания с мужем. А также отметила, что в октябре 2024 года Джефф отпускал встревожившие её замечания, что побудило её обратиться к их общему другу с просьбой проведать Джеффа и убедиться в том, что он в порядке. После чего Джефф начал ходить к психотерапевту.
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