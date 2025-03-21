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Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина

21 марта
2025 год

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21 марта 2025
19 марта в московском кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера романтической, трогательной и тёплой комедии «Походу любовь». Фильм зрителям представили режиссёр и автор сценария Яна Климова-Юсупова и актёры Сергей Горошко, Анна Завтур, Елена Валюшкина и Анар.

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Анар

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Анна Завтур

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Сергей Горошко

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Елена Валюшкина

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Антонина Паперная и Яна Климова-Юсупова

Поддержать съёмочную группу и лично поздравить режиссёра с успехом пришли Агата Муцениеце и Пётр Дранга, Александр Цыпкин, Даниил Воробьёв, Софья Карпунина, Мария Мацель, Наталья Земцова, Софья Донианц и другие.

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Агата Муцениеце и Пётр Дранга

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Софья Карпунина

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Софья Донианц

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Наталья Земцова

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Мария Мацель и Даша Котрелёва

Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина
фото: Даниил Воробьёв

«Походу любовь» в прокате с 27 марта 2025 года.

«Походу любовь»
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обсуждение >>
№ 4
Тульский парень   23.03.2025 - 16:14
... научиться сама играть, будут в четыре руки маслать целыми днями. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   22.03.2025 - 20:21
... Ну запросы Агаты вряд ли это сможет удовлетворить)) Вон как с бывшего муженька денежки тянула не малые. читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 19:48
Агата нашла правильного парня. С баянистом не пропадешь в тяжкие времена сможет в подземках поиграть. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 18:48
Расслабиться вечерком и взглянуть лёгкий фильмец - это можно. "Походу любовь" таковым и является)) читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Походу любовь

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Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина фотографии
Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина фотографии
Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина фотографии
Прогулка 2.0: Сергей Горошко, Агата Муцениеце и Елена Валюшкина фотографии
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