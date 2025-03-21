«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

Стэнли Туччи
рассказал о неожиданном побочном эффекте лечения от рака. В 2017 году Стэнли диагностировали рак горла. Опухоль, которую врачи обнаружили у основания языка актёра, была слишком большой и неоперабельной. Поэтому Стэнли прошёл курс лучевой и химиотерапии.
Сейчас 64-летний актёр в ремиссии, и хотя возвращение рака ему не грозит, лечение болезни оставило его с другим хроническим заболеванием.
Беседуя с Дэвидом Теннантом
в эфире подкаста "David Tennant Does A Podcast With…"
, Туччи вспомнил, как в прошлом году на съёмках документального сериала про Италию он заметил, что с ним что-то не так.
«К полудню я так уставал, был совершенно измотан уже в час дня. Я сдал кровь на анализ, я понимал, что со мной что-то не так. Оказалось, что моя щитовидная железа не функционировала»
. Сначала Туччи думал, что на работу щитовидной железы влияет стресс. Но позже выяснилось, что лучевая терапия «выжгла» щитовидную железу актёра. Теперь он принимает синтетические тиреоидные гормоны и периодически делает анализ крови. «Я до сих пор устаю днём. Буквально не могу ни думать, ни двигаться. Но как только я начал принимать лекарства, всё очень изменилось. Но хотелось бы вернуться к первоначальной форме»
.
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