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«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

21 марта
2025 год

Лайфстайл >>
21 марта 2025
Стэнли Туччи рассказал о неожиданном побочном эффекте лечения от рака. В 2017 году Стэнли диагностировали рак горла. Опухоль, которую врачи обнаружили у основания языка актёра, была слишком большой и неоперабельной. Поэтому Стэнли прошёл курс лучевой и химиотерапии.

«Лучевая терапия выжгла мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

Сейчас 64-летний актёр в ремиссии, и хотя возвращение рака ему не грозит, лечение болезни оставило его с другим хроническим заболеванием.
Беседуя с Дэвидом Теннантом в эфире подкаста "David Tennant Does A Podcast With…", Туччи вспомнил, как в прошлом году на съёмках документального сериала про Италию он заметил, что с ним что-то не так.

«Лучевая терапия выжгла мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака

«К полудню я так уставал, был совершенно измотан уже в час дня. Я сдал кровь на анализ, я понимал, что со мной что-то не так. Оказалось, что моя щитовидная железа не функционировала». Сначала Туччи думал, что на работу щитовидной железы влияет стресс. Но позже выяснилось, что лучевая терапия «выжгла» щитовидную железу актёра. Теперь он принимает синтетические тиреоидные гормоны и периодически делает анализ крови. «Я до сих пор устаю днём. Буквально не могу ни думать, ни двигаться. Но как только я начал принимать лекарства, всё очень изменилось. Но хотелось бы вернуться к первоначальной форме».
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№ 2
Киноман1985   22.03.2025 - 13:17
... конечно, это как диабетики если инсулин не вырабатывается, то это все, до конца. в данном случае это меньшая беда. рак вылечить куда важнее, а пить таблетки не проблема. всех их пьют или будут пить. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 18:50
Увы, но к "изначальной форме" Туччи вряд ли вернётся, надо смотреть правде в глаза. Рак поборол, зато новая болячка просто так бесследно не исчезнет. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Дэвид ТеннантСтэнли Туччи

фотографии >>
«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака фотографии
«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака фотографии
«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака фотографии
«Лучевая терапия "выжгла" мою щитовидку»: Стэнли Туччи рассказал о побочном эффекте лечения рака фотографии
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