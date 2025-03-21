Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений

Первые слухи
о расставании Фёдора Бондарчука
и Паулины Андреевой
появились осенью прошлого года, когда супруги перестали вместе посещать светские мероприятия, а на одном из фестивалей Бондарчук появился без обручального кольца. Несколько месяцев ни Фёдор, ни Паулина не комментировали эти сплетни. Однако совершенно внезапно актриса опубликовала в запретграме официальное заявление о расставании с мужем. Решение было принято "во избежание излишних домыслов". И тут, надо сказать, Паулина слегка припозднилась: сплетни о разъезде по разным городам
и романе
Бондарчука с Синицыной
уже так устарели, что иным пришлось бы напрячься, чтобы их вспомнить.
«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждёт совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Всё меняется. Изменилась и наша история».
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