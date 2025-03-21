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Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений

21 марта
2025 год

Лайфстайл >>
21 марта 2025
Первые слухи о расставании Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой появились осенью прошлого года, когда супруги перестали вместе посещать светские мероприятия, а на одном из фестивалей Бондарчук появился без обручального кольца. Несколько месяцев ни Фёдор, ни Паулина не комментировали эти сплетни. Однако совершенно внезапно актриса опубликовала в запретграме официальное заявление о расставании с мужем. Решение было принято "во избежание излишних домыслов". И тут, надо сказать, Паулина слегка припозднилась: сплетни о разъезде по разным городам и романе Бондарчука с Синицыной уже так устарели, что иным пришлось бы напрячься, чтобы их вспомнить.

Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас (хотя понимаем, что это наивно). Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждёт совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Всё меняется. Изменилась и наша история».

Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений
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обсуждение >>
№ 26
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:14
Мне кажется попервой Паулине будут ещё помогать "бывшие связи с Бондарчуком", но а вскоре как всё подзабудется, перейдёт либо в другую отрасль, либо на дешёвое кино. читать далее>>
№ 25
Эльнинья   23.03.2025 - 18:32
... Вот это и есть во все времена главный критерий! читать далее>>
№ 24
Эльнинья   23.03.2025 - 18:05
Так это "расстались" было ещё в прошлом году. Дежа вю... читать далее>>
№ 23
Тульский парень   23.03.2025 - 16:12
... наверное да. вы не знаете какой он человек по характеру. с внешностью понятно - её не выбирают, кому нравится, кому не очень. деньги есть не бедствует. читать далее>>
№ 22
MTCred   23.03.2025 - 12:08
... Это пять ))) читать далее>>
Всего сообщений: 25
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Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений фотографии
Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений фотографии
Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений фотографии
Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений фотографии
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