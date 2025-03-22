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Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

22 марта
2025 год

Лайфстайл >>
22 марта 2025
Стоило Саше Бортич поздравить Давида Сократяна с днём рождения, опубликовав парочку его фотографий с эмодзи в виде разбитого сердечка, как всем вдруг стало ясно, что у актёров, безусловно, роман.

Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

О том, что сердце Бортич снова несвободно, стало известно в феврале посредством всё тех же соцсетей и фотографий-полунамёков. В январе актриса опубликовала серию своих фотографий и сопроводила их шутливым перечнем базовых требований, выдвигаемых к соискателю на первом свидании (1. навык красивого фотографирования, 2. отсутствие аллергии на собак). В общем, всё кричало о том, что личная жизнь актрисы наконец-то наладилась спустя год после расставания с Евгением Савельевым. Кстати, косвенные "улики" в виде пляжных фотографий Бортич обнаружились и в профиле Сократяна. Впрочем, особенно внимательные могли догадаться, что между ними химия, ещё в октябре прошлого года, когда Бортич позировала в обнимку с Сократяном на премьере сериала «Подростки в космосе».

Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

Предполагаемый избранник Саши, 27-летний Давид Сократян, родился в городе Цзямусы в семье китаянки и армянина, провёл детство в Китае и Грузии, а школьные годы — в легендарных Петушках.

Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном
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обсуждение >>
№ 8
Стэфани (Владимир)   24.03.2025 - 11:09
И кто ведёт расследование на тему с кем там спит Бортич?Тьфу!Лучше бы так творчеством своих поражали,а не сожителями! читать далее>>
№ 7
Иван Беляев (Москва)   23.03.2025 - 21:44
Какое сочетание кровей - китайцы и армяне читать далее>>
№ 6
Nika.nikitina   23.03.2025 - 12:05
С Сашей никогда не угадаешь — она как ветер, который дует туда, куда ей вздумается. читать далее>>
№ 5
Rimma (Гибралтар)   22.03.2025 - 23:27
Те, кто работает, снимается, растёт профессионально в этой рубрике не прописаны на постоянной основе, здесь навеки поселились только те, кто держится на плаву за счёт скандалов, провокаций и плохой репутации. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   22.03.2025 - 20:19
... Тут уже "химия" в голове получается. Новый "возлюбленный" Саши чем-то напоминает мне Моргенштерна. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном фотографии
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