Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

Стоило Саше Бортич
поздравить Давида Сократяна
с днём рождения, опубликовав парочку его фотографий с эмодзи в виде разбитого сердечка, как всем вдруг стало ясно, что у актёров, безусловно, роман.
О том, что сердце Бортич снова несвободно, стало известно в феврале посредством всё тех же соцсетей и фотографий-полунамёков. В январе актриса опубликовала серию своих фотографий и сопроводила их шутливым перечнем базовых требований, выдвигаемых к соискателю на первом свидании (1. навык красивого фотографирования, 2. отсутствие аллергии на собак). В общем, всё кричало о том, что личная жизнь актрисы наконец-то наладилась спустя год после расставания
с Евгением Савельевым
. Кстати, косвенные "улики" в виде пляжных фотографий Бортич обнаружились и в профиле Сократяна. Впрочем, особенно внимательные могли догадаться, что между ними химия, ещё в октябре прошлого года
, когда Бортич позировала в обнимку с Сократяном на премьере сериала «Подростки в космосе»
.
Предполагаемый избранник Саши, 27-летний Давид Сократян, родился в городе Цзямусы в семье китаянки и армянина, провёл детство в Китае и Грузии, а школьные годы — в легендарных Петушках.
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