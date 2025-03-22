Мария Миронова и Мария Голубкина впервые вышли на сцену вместе

Сегодня в возрасте 85 лет скончалась Лариса Голубкина
, боровшаяся с раком крови третьей степени. По почти невероятному стечению обстоятельств дочь Ларисы Мария Голубкина
и падчерица Мария Миронова
впервые в жизни оказались на одной сцене в момент её смерти. Об этом в своём телеграм-канале
рассказала Мария Миронова.
«Сегодня, одному Богу ведомым, невероятным стечением обстоятельств мы оказались с Марусей Голубкиной на сцене Театра Российской Армии. Первый раз в жизни вместе на сцене!!! На прогоне за час до нашей премьеры «Синей Птицы», спектакля, который я задумывала как посвящение нашим Родителям!!! Во время чтения главы под названием "Прощание", которая идёт под арию Баха, Маше позвонили и она ушла со сцены. Я читала её текст, не понимая где она... Она вернулась и сказала: Мама умерла...
Лариса Ивановна Голубкина, Актриса, которая играла на этой сцене 60 лет!!! И её дочь, моя сестра, и я встретились тут, впервые в жизни выходя на сцену вместе... Бах, мы стоим вместе и говорим о Душе Света, о том, что у жизни нет ни начала, ни конца и о том, что надо вспоминать ушедших и тогда они живы. Словами великого Метерлинка. "Не плачьте, мои дорогие дети. Никогда не забывайте, что я говорю с вами в каждой мерцающей звезде, в каждой восходящей заре и в каждом добром движении вашей души". Душа Света»
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