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Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак

22 марта
2025 год

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22 марта 2025
20 и 21 марта в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Сделка» по мотивам трагикомедии Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы» в постановке Игоря Теплова. Исполнительница главной роли актриса Вера Воронкова отметила свой юбилей на сцене, разделив праздник с коллегами и гостями премьеры.

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак

Премьеру посетили Анастасия Панина, Ксения Алфёрова, Олеся Судзиловская, Екатерина и Александр Стриженовы, Павел Баршак и другие.

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Агриппина Стеклова

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Ксения Алфёрова

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Олеся Судзиловская

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Павел Баршак

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Игорь Теплов

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Екатерина и Александр Стриженовы

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Женя Малахова

Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак
фото: Анастасия Панина и Владимир Жеребцов
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Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак фотографии
Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак фотографии
Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак фотографии
Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак фотографии
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