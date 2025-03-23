«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

30-летний Роман Евдокимов
в интервью изданию "OK!"
объяснил, почему, на его взгляд, каждому человеку полезно воспользоваться услугами психотерапевтов. Сам Роман уже какое-то время находится в терапии, что позволяет ему справиться с лишними эмоциями, "налипающими" во время работы.
«Это необходимо всем людям, на мой взгляд, просто для того, чтобы сэкономить большую часть жизни и не плутать в потёмках, думая, что ты уже всё знаешь и ты классный. Просто приобрести инструментарий для качественной рефлексии. Но это мой случай, я никого не призываю и ничего не пропагандирую. И да, считаю, что это необходимая вещь, особенно в той профессии, которой я занимаюсь, просто для эмоциональной гигиены. Огромное количество вещей внутри этой профессии налипает на тебя, они не твои, и это очень сложно — отделить свое от чужого, а это важно.
Я говорю про эгоцентричную и конкурентную среду, в которой это всё происходит. Со мной многие коллеги сейчас поспорят, но, когда к тебе прилипает отдельный персонаж, это говорит о том, что ты не профессией занимаешься, а собой. И вот в том числе научиться это разделять — может помочь психотерапия»
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Актёр старается вести честный диалог с самим собой и считает, что любовь к себе ничем не отличается от любви вообще. «Любовь для меня — это принятие вещей такими, какие они есть, без попытки эти вещи изменить, отсутствие ожиданий и всепоглощающее внимание. Любовь к себе — то же самое. Бережность, прощение, отсутствие излишне строгой критики уничтожающей, при этом здоровая оценка своих способностей и честный диалог с самим собой»
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