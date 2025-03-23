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«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

23 марта
2025 год

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23 марта 2025
30-летний Роман Евдокимов в интервью изданию "OK!" объяснил, почему, на его взгляд, каждому человеку полезно воспользоваться услугами психотерапевтов. Сам Роман уже какое-то время находится в терапии, что позволяет ему справиться с лишними эмоциями, "налипающими" во время работы.

«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

«Это необходимо всем людям, на мой взгляд, просто для того, чтобы сэкономить большую часть жизни и не плутать в потёмках, думая, что ты уже всё знаешь и ты классный. Просто приобрести инструментарий для качественной рефлексии. Но это мой случай, я никого не призываю и ничего не пропагандирую. И да, считаю, что это необходимая вещь, особенно в той профессии, которой я занимаюсь, просто для эмоциональной гигиены. Огромное количество вещей внутри этой профессии налипает на тебя, они не твои, и это очень сложно — отделить свое от чужого, а это важно.

«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

Я говорю про эгоцентричную и конкурентную среду, в которой это всё происходит. Со мной многие коллеги сейчас поспорят, но, когда к тебе прилипает отдельный персонаж, это говорит о том, что ты не профессией занимаешься, а собой. И вот в том числе научиться это разделять — может помочь психотерапия».

«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

Актёр старается вести честный диалог с самим собой и считает, что любовь к себе ничем не отличается от любви вообще. «Любовь для меня — это принятие вещей такими, какие они есть, без попытки эти вещи изменить, отсутствие ожиданий и всепоглощающее внимание. Любовь к себе — то же самое. Бережность, прощение, отсутствие излишне строгой критики уничтожающей, при этом здоровая оценка своих способностей и честный диалог с самим собой».
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№ 1
Nika.nikitina   23.03.2025 - 11:33
Видела его в полном метре Мажора... Только он и Майков там относительно хорошо сыграли читать далее>>
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«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии фотографии
«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии фотографии
«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии фотографии
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