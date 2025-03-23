«Считаю, что это необходимая вещь»: Роман Евдокимов о психотерапии

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Визит старой дамы: Александр Стриженов, Ксения Алфёрова и Павел Баршак

22 марта

Мария Миронова и Мария Голубкина впервые вышли на сцену вместе

Сводные сёстры узнали о кончине Ларисы Голубкиной во время репетиции спектакля