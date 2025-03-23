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Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

23 марта
2025 год

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23 марта 2025
Режиссёр фильма «Мастер и Маргарита» Михаил Локшин и дистрибьютор Luminosity Pictures подали иск против продюсеров Светланы Мигуновой-Дали и Грейс Ло, обвинив их в том, что они препятствуют прокату фильма в США.

Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США
фото: Михаил Локшин

Сопутствующий выходу фильма скандал и последовавший за ним беспрецедентный кассовый успех вызвали жгучий интерес у западных дистрибьюторов. Но по политическим причинам фильм Локшина долго не мог получить прокатное разрешение за пределами России.

Однако в конце 2024 года чары рассеялись и американская компания Luminosity Pictures выступила в качестве торгового агента, взявшись за дистрибуцию фильма в США. Но в дело вмешались продюсеры Мигунова-Дали и Ло, утверждающие, что они приобрели права на собственную англоязычную адаптацию. И тем самым, заблокировали релиз фильма Локшина в США.

Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

Иск, поданный Лошкиным и Luminosity Pictures, гласит, что Мигунова-Дали и Ло не могут доказать законное владение правами на экранизацию книги Михаила Булгакова, поскольку роман является общественным достоянием.

Тут стоит отметить, что формально это не так. С 1993 года авторские права на творческое наследие Булгакова принадлежат Сергею и Дарье Шиловским — они не являются прямыми потомками Булгакова, а всего лишь приходятся внуками третьей жене писателя, Елене Сергеевне Шиловской. Однако до судебного иска, в результате которого Шиловские получили права на архив писателя, публикация романа в США не соответствовала законам об авторском праве, и он перешёл в разряд произведений, считающихся «общественным достоянием». После распада Советского Союза и образования Российской Федерации были приняты различные международные законы, в результате чего авторские права на произведение были восстановлены, и в конечном итоге переданы Шиловским. Заполучив права, Шиловские принялись судиться с издательством, выпустившим перевод книги во времена, когда она ещё не была защищена авторским правом. Суд, не оспорив право собственности Шиловских, вынес, тем не менее, решение в пользу издателя. Кстати, именно из-за неразберихи с правами Баз Лурман, выразивший 6 лет назад готовность экранизировать роман, в итоге отказался от этой идеи.

Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США

Несмотря на всю эту неопределённость Локшин уверен, что ему удастся доказать в суде, что «Мастер и Маргарита» находится в общественном достоянии, «разоблачая тот факт, что [Мигунова-Дали и Ло] не имеют законных прав на него». Адвокаты продюсеров советуют Локшину и Luminosity отозвать иск, настаивая на том, что он «построен на откровенной лжи, откровенных выдумках и отчаянной попытке заявить о правах, которых у Luminosity просто нет». Так что судьба проката фильма в США пока неизвестна, зато уже в мае его смогут увидеть жители Италии, Германии и Австрии.
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№ 1
Тульский парень   23.03.2025 - 14:42
Услышать бы откуда появились новости о интересе зрителей в США произведением. То что, какие то компании хотят прокатить по штатам Мастера и Маргариту не значит о интересе людей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Мастер и Маргарита

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Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США фотографии
Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США фотографии
Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США фотографии
Михаил Локшин обвинил двух продюсеров в срыве проката «Мастера и Маргариты» в США фотографии
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