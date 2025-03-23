«Это ужасно деморализует»: Гвинет Пэлтроу о синдроме опустевшего гнезда

Гвинет Пэлтроу дала интервью журналу «Vanity Fair», в котором рассказала об отказе от карьеры в пользу материнства и «синдроме опустевшего гнезда».
фото: Гвинет с матерью Блайт Дэннер
Гвинет родилась в семье актрисы Блайт Дэннер и телевизионного режиссёра Брюса Пэлтроу. Родители часто отсутствовали, семья много переезжала, и вспоминая своё детство, Гвинет признаётся, что им с братом было тяжеловато расти в таких условиях. «Иногда ты слишком усердствуешь, пытаясь не допустить ошибки своих родителей. Я хотела быть как можно больше дома со своими детьми», — объяснила Гвинет.
Как только Гвинет родила свою старшую дочь Эппл, она поняла, что лично для неё карьера актрисы и материнство слабо совместимы. И сделала выбор в пользу материнства. «Я даже не рассматривала предложения, которые заставят меня оторваться от детей. Никакого осуждения работающих родителей, но я всегда понимала, что детство — очень скоротечный период».
Теперь же актрисе приходится справляться с другой напастью — синдромом опустевшего гнезда. Сначала, в 2022 году её дочь Эппл поступила в Вандербильтский университет, где учит право, историю и социологию. Затем сын Мозес отправился учиться в Брауновский университет. «Это ужасно деморализует. Но если посмотреть на это иначе, сказать себе, что теперь ты вольная птица и признать это, тогда появляется больше причин для оптимизма и энергии», — бодрится актриса.
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