Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Нулевой пациент»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

23 марта
2025 год

Лайфстайл >>
23 марта 2025
21 марта дочери Александра Абдулова и Юлии Мешиной Евгении исполнилось 18 лет, и редакторы интернет-портала Woman.ru решили, что это отличный повод взять у неё интервью. Тем более что Евгения пошла по стопам отца и поступила на режиссерский факультет ВГИКа, и даже успела сняться в трёх проектах. Правда, осталась недовольна результатом.

«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

«В кино я бы хотела сниматься и дальше. Но, скажу честно, я очень недовольна тем, как сыграла в последней картине. У меня давно не было практики и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще всё. Но при этом хочу отметить то, что режиссёр очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим. Сейчас продолжаю снимать в том числе и себя, я же косплеер».

Но на первом месте у Евгении режиссура: «Я очень люблю снимать, не могу без этого жить. Это не навязанное увлечение, кто бы что ни думал. Я начала снимать первые мультики сама, как только появился телефон с камерой, примерно в 10-11 лет. Потом снимала косплеи, примерно пять лет, ходила на фестивали, ставила выступления, а сейчас снимаю актёров. Ещё я люблю рисовать, психиатрию, мюзиклы и кино. Вообще интересов много, всего и не перечислить, пытаюсь всё успеть».

«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

Евгения призналась, что мечтает стать самостоятельной творческой единицей, которую не ассоциируют с отцом : «Как бы пафосно это ни звучало, мне действительно очень хочется, чтоб меня знали как меня. Конечно, порой люди реагируют на фамилию. Не назвала бы это легким пропуском [в творческий мир], скорее даже так — ты искренне не можешь понять свои силы и ценность, как творца. Я очень боюсь предвзятости. Это последнее, чего я хочу».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   23.03.2025 - 21:28
Вот Евгении фамилия наверное слегка подпортила жизнь. Кому то хочется наоборот снимать все «вершки» за счёт узнаваемости своих родителей, а здесь девочка молодец, сама стремиться к развитию. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Александр АбдуловЕвгения Абдулова

фотографии >>
«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности фотографии
«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности фотографии
«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности фотографии
«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Нулевой пациент»

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.
Виталий Мелик-Карамов
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мелик-Карамов.
Константин Адам
20 марта ушёл из жизни актёр Константин Адам.
Вадим Жук
20 марта ушёл из жизни актёр Вадим Жук.

День рождения >>

Алексей Богданович
Николай Волков (старший)
Арчил Гомиашвили
Тарас Денисенко
Дарья Егорова
Анна Роскошная
Марьяна Спивак
Екатерина Стулова
Борис Тенин
Сара Бакстон
Серена Гранди
Ричард Греко
Корин Клери
Джоан Кроуфорд
Стивен Стрейт
Зыгмунт Хюбнер
все родившиеся 23 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»
Интервью
Иван Китаев: «Каждый человек сталкивался с душевной болью, которая намного сильнее физической»
Режиссер «Бывших», «Открытого брака» и «Опасной близости» — о методах работы с актерами, паутине лжи, в которой застревают герои нового сериала, и свободе делать то, что нравится
5 комментариев