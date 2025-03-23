«Я очень боюсь предвзятости»: Евгения Абдулова о фамилии отца и собственной творческой ценности

21 марта дочери Александра Абдулова
и Юлии Мешиной Евгении
исполнилось 18 лет, и редакторы интернет-портала Woman.ru
решили, что это отличный повод взять у неё интервью. Тем более что Евгения пошла по стопам отца и поступила на режиссерский факультет ВГИКа, и даже успела сняться в трёх проектах. Правда, осталась недовольна результатом.
«В кино я бы хотела сниматься и дальше. Но, скажу честно, я очень недовольна тем, как сыграла в последней картине. У меня давно не было практики и я сильно волновалась, а потом и вовсе плоховато себя переозвучила, что убило вообще всё. Но при этом хочу отметить то, что режиссёр очень сильно меня поддерживал, помогал и наставлял, это были уже мои личные зажимы. Я знаю, что могу лучше и работаю над этим. Сейчас продолжаю снимать в том числе и себя, я же косплеер»
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Но на первом месте у Евгении режиссура: «Я очень люблю снимать, не могу без этого жить. Это не навязанное увлечение, кто бы что ни думал. Я начала снимать первые мультики сама, как только появился телефон с камерой, примерно в 10-11 лет. Потом снимала косплеи, примерно пять лет, ходила на фестивали, ставила выступления, а сейчас снимаю актёров. Ещё я люблю рисовать, психиатрию, мюзиклы и кино. Вообще интересов много, всего и не перечислить, пытаюсь всё успеть»
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Евгения призналась, что мечтает стать самостоятельной творческой единицей, которую не ассоциируют с отцом : «Как бы пафосно это ни звучало, мне действительно очень хочется, чтоб меня знали как меня. Конечно, порой люди реагируют на фамилию. Не назвала бы это легким пропуском [в творческий мир], скорее даже так — ты искренне не можешь понять свои силы и ценность, как творца. Я очень боюсь предвзятости. Это последнее, чего я хочу».
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