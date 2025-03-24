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Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце

24 марта
2025 год

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24 марта 2025
Суд отклонил жалобу Павла Прилучного о снижении алиментов на содержание детей от Агаты Муцениеце. Как сообщает Starhit, актёр скорее всего продолжит судебные разбирательства, преследуя свои цели.

Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце
фото: Павел Прилучный с сыном Тимофеем

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребенка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», — отметил источник издания. По данным СМИ, сейчас сумма, которую актёр выплачивает бывшей жене, может достигать 500 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, хотя 12-летний Тимофей живёт вместе с ним.
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Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце фотографии
Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце фотографии
Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце фотографии
Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце фотографии
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