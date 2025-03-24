Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце

«Агата требовала, чтобы Павел отдавал 30% своих доходов на содержание сына и дочери до 2031 года. После достижения старшим ребенком 18 лет сумма выплат должна была снизиться до 25% до совершеннолетия второго ребенка. На какой именно сумме остановился суд, не уточняется, но решение не устроило Прилучного», — отметил источник издания. По данным СМИ, сейчас сумма, которую актёр выплачивает бывшей жене, может достигать 500 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, хотя 12-летний Тимофей живёт вместе с ним.
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