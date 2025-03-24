Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм

21-летняя Белла Рамзи
, известная по сериалам «Одни из нас»
и «Игра престолов»
, дала интервью
британскому Vogue и рассказала, что у неё диагностировали аутизм.
По словам актрисы, один из членов съёмочной группы первого сезона сериала «Одни из нас» предположил, что у неё может быть аутизм, поскольку у его дочери были похожие симптомы. После этого Белла посетила психиатра, который подтвердил предположения. Актриса отметила, что «всегда думала», что она может быть нейроотличным человеком: в детстве Рамзи чувствовала себя некомфортно при общении со сверстниками и часто проводила время среди взрослых людей. При этом ей казалось, что она «чудачка» и «одиночка». Также Белла была гиперчувствительна к языку тела других людей и испытывала сенсорные проблемы. После подтверждения диагноза актриса почувствовала «освобождение»: «Диагноз позволяет мне идти по миру с большим снисхождением к себе из-за того, что я не могу выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут делать все остальные»
, — рассказала она в интервью.
По мнению Беллы, аутизм помогает ей в профессии: «Я всегда наблюдала за людьми и училась у них. Необходимость учиться тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, помогла мне в актерской игре»
, — считает актриса.
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