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Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм

24 марта
2025 год

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24 марта 2025
21-летняя Белла Рамзи, известная по сериалам «Одни из нас» и «Игра престолов», дала интервью британскому Vogue и рассказала, что у неё диагностировали аутизм.

Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм

По словам актрисы, один из членов съёмочной группы первого сезона сериала «Одни из нас» предположил, что у неё может быть аутизм, поскольку у его дочери были похожие симптомы. После этого Белла посетила психиатра, который подтвердил предположения. Актриса отметила, что «всегда думала», что она может быть нейроотличным человеком: в детстве Рамзи чувствовала себя некомфортно при общении со сверстниками и часто проводила время среди взрослых людей. При этом ей казалось, что она «чудачка» и «одиночка». Также Белла была гиперчувствительна к языку тела других людей и испытывала сенсорные проблемы. После подтверждения диагноза актриса почувствовала «освобождение»: «Диагноз позволяет мне идти по миру с большим снисхождением к себе из-за того, что я не могу выполнять простые повседневные задачи, которые, кажется, могут делать все остальные», — рассказала она в интервью.

Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм

По мнению Беллы, аутизм помогает ей в профессии: «Я всегда наблюдала за людьми и училась у них. Необходимость учиться тому, как общаться и взаимодействовать с окружающими людьми, помогла мне в актерской игре», — считает актриса.
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№ 3
Юля Наумова   24.03.2025 - 14:40
Белла Рамзи доказала свою уникальность и незаурядность в данных проектах, и ее талант был узнан и оценен критиками, а также принес ей множество наград и номинаций. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   24.03.2025 - 14:39
. читать далее>>
№ 1
Nika.nikitina   24.03.2025 - 14:35
Это не только откровение о личной борьбе, но и важный шаг в борьбе с предрассудками вокруг аутизма. Ее искренность вдохновляет и напоминает, что каждый заслуживает понимания и поддержки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм фотографии
Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм фотографии
Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм фотографии
Белла Рамзи призналась, что у неё аутизм фотографии
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