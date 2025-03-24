Алёна Михайлова и Евгений Шварц снялись в рекламе парфюма от бренда Fakoshima

Алёна Михайлова и Евгений Шварц снялись в рекламной кампании парфюма Contre Culture российского бренда Fakoshima. В ролике актриса предстала в образе розы.
фото: Алёна Михайлова
«Роза стала символом Contre Culture, который раскрывает тему решимости. Ее природа — контраст, она балансирует между хрупкостью и выносливостью, нежностью и остротой, покорностью и протестом», — поделился креативный директор бренда Константин Шиляев. Также в кампейне снялись модели агентства Lumpen и его основательница Авдотья Александрова.
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